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TRAGIČAN EPILOG NESTANKA

Tragedija koja je potresla Njemačku: Pronađeno tijelo bebe koja je misteriozno nestala iz kolica

policija njemačka
Reuters/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Gabrijela Krešić
20.06.2026.
u 12:57

Tijekom potrage angažirano je oko 50 policajaca, 40 pasa tragača, nekoliko helikoptera te dronovi opremljeni termovizijskim kamerama. Policija je u međuvremenu apelirala na građane da ne organiziraju samostalne potrage jer bi one mogle ometati službenu istragu.

Velika potraga za tromjesečnim dječakom koji je u četvrtak navečer nestao iz dječjih kolica u njemačkom Renningenu završila je tragično. Policija je potvrdila da je pronađeno tijelo bebe, a za koje se sumnja da se radi o nestalom djetetu. Nakon što je u četvrtak prijavljeno da je tromjesečni dječak nestao iz kolica ispred adrese na kojoj živi njegova majka, njemačka policija pokrenula je opsežnu potragu u kojoj su sudjelovali deseci policajaca, psi tragači, helikopteri i dronovi. U početku se sumnjalo da je nepoznata osoba podigla dijete iz kolica i odnijela ga.

Potraga je sada obustavljena nakon što je pronađeno tijelo bebe. Istražitelji zasad nisu objavili gdje je tijelo pronađeno, niti jesu li utvrdili uzrok smrti. Također nije poznato vodi li se istraga protiv određene osobe. – Još ne znamo točno što stoji iza svega – izjavio je glasnogovornik policije Steffen Grabenstein, dodajući da se slučaj i dalje istražuje u svim smjerovima, uključujući mogućnost otmice i nestanka javlja Tagesspiegel. Tijekom potrage angažirano je oko 50 policajaca, 40 pasa tragača, nekoliko helikoptera te dronovi opremljeni termovizijskim kamerama. Policija je u međuvremenu apelirala na građane da ne organiziraju samostalne potrage jer bi one mogle ometati službenu istragu. Renningen, gradić s oko 18.500 stanovnika, nalazi se dvadesetak kilometara zapadno od Stuttgarta. Slučaj je posljednjih dana potresao cijelu Njemačku, a okolnosti tragedije tek trebaju biti rasvijetljene.
Ključne riječi
kolica Beba Njemačka

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