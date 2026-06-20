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POSEBNA OBLJETNICA

Za utakmicu Japana i Tunisa već sad se zna da će ući u povijest, a igra se tek sutra

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia - Fans gather in New York City
Adam Gray/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
20.06.2026.
u 14:57

Ova obljetnica događa se tijekom najvećeg izdanja turnira, koji se proširio na 48 momčadi. Rekordnih 209 nacionalnih momčadi ušlo je u kvalifikacijski proces, u usporedbi s 13 momčadi na prvom Svjetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine

Japan i Tunis sastat će se u nedjelju na stadionu Monterrey u Meksiku u drugom kolu skupine F na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026., a utakmica će biti 1000. utakmica u povijesti finala Svjetskog prvenstva od početka turnira 1930. godine.

Ova obljetnica događa se tijekom najvećeg izdanja turnira, koji se proširio na 48 momčadi. Rekordnih 209 nacionalnih momčadi ušlo je u kvalifikacijski proces, u usporedbi s 13 momčadi na prvom Svjetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine.

Turnir 2026. također je povećao zastupljenost u regijama. Azija i Afrika zajedno su dobile 17 izravnih kvalifikacijskih mjesta, uz dva mjesta kroz interkontinentalno doigravanje, dok je Oceanijska nogometna konfederacija prvi put osigurala izravno kvalifikacijsko mjesto.

Japan ulazi u utakmicu nakon neriješenog rezultata 2-2 s Nizozemskom u prvoj utakmici, dok Tunis nastoji oporaviti se od poraza od Švedske 5-1 i održati nade za plasman u nokaut fazu.

Izbornik Japana Hajime Moriyasu rekao je da 1000. utakmica Svjetskog prvenstva ima posebno značenje za njegovu momčad i da igrači žele pružiti nastup dostojan prigode.

Kapetan Tunisa Ellyes Skhiri također je istaknuo važnost sudjelovanja u ovoj događaju, rekavši da utakmica ima simboličnu vrijednost za igrače i reprezentaciju.

Tunis će u utakmicu ući pod vodstvom novog izbornika Hervea Renarda, koji je ovog tjedna imenovan da zamijeni Sabrija Lamouchija nakon poraza od Švedske.
Ključne riječi
SP 2026.

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