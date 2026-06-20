Ronaldo u svom stilu odgovorio na žestoke kritike: Svijet bruji o njegovoj brutalnoj poruci

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Cristiano Ronaldo našao se pod salvama kritika zbog njegovog učinka u utakmici protiv DR Konga. 41-godišnji napadač Al-Nassra u toj utakmici nije ubilježio nijedan udarac u okvir gola, a zamjera mu se i što se cijela reprezentacija Portugala podredila njemu. Nakon remija 1:1, posebno je odjeknula izjava strijelca za Portugal Joaa Nevesa:

- Znamo što je učinio za našu reprezentaciju, ali u ovom trenutku i on i svi ostali gledaju na njega kao na još jednog suigrača koji dolazi pomoći. Nije drukčiji od ostalih i doprinosit će kao i svi drugi - rekao je vezni igrač PSG-a.

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Ronaldo se posljednjih dana nije osvrtao na pitanja može li još uvijek predvoditi portugalsku reprezentaciju i komentare kako ga je vrijeme pregazilo. Da bi dao svoj odgovor na njih, čekao je sve do danas kada je na svom Instagramu podijelio fotografiju svojih brojnih uspjeha u karijeri i uz nju napisao: "Koncentriraj se na ono na što možeš utjecati".

Foto: screenshot/instagram

Tako je jasno dao do znanja kako se neće odgovarati na kritike i komentare navijača i gledatelje već će, kao i uvijek, pustiti da njegove predstave na terenu govore u njegove ime. Portugal svoju sljedeću utakmicu igra 23. lipnja od 19 sati po hrvatskom vremenu protiv autsajdera skupine Uzbekistana.