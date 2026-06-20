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PROJEKCIJA RAČUNALA

Hrvatsku čeka težak ždrijeb: Evo koji velikani prijete vatrenima u nokaut-fazi

The Wider Image: The World Cup kicks off - in photos
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
20.06.2026.
u 16:25

Stranica Football Meets Data objavila je nove prognoze mogućeg raspleta prvenstva, a prema njihovim izračunima Hrvatska bi se trebala naći među reprezentacijama koje će izboriti plasman u eliminacijsku fazu

Unatoč tome što je Svjetsko prvenstvo otvorila porazom 4:2 protiv Engleske, hrvatska reprezentacija i dalje ima više nego realne izglede za plasman u iduću natjecanja. Međutim, prema najnovijim projekcijama, Dalićeve bi izabranike u nastavku turnira mogao čekati izrazito zahtjevan put.

Stranica Football Meets Data objavila je nove prognoze mogućeg raspleta prvenstva, a prema njihovim izračunima Hrvatska bi se trebala naći među reprezentacijama koje će izboriti plasman u eliminacijsku fazu.

Trenutačni scenarij predviđa da bi Hrvatska kao drugoplasirana reprezentacija skupine L u šesnaestini finala igrala protiv drugoplasirane momčadi skupine K. Prema aktualnim procjenama, to mjesto drži Portugal, što bi značilo jedan od najatraktivnijih susreta prve nokaut-runde.

Ni eventualni prolazak preko Portugalaca ne bi značio lakši nastavak natjecanja. Projekcije pokazuju da bi Hrvatsku u sljedećoj fazi vrlo vjerojatno čekala Španjolska, aktualni europski prvak i jedna od reprezentacija koje se smatraju glavnim kandidatima za osvajanje naslova.

Naravno, riječ je tek o predviđanjima koja se mogu značajno promijeniti tijekom grupne faze. Hrvatska tek treba odigrati preostale utakmice u skupini L, u kojoj nakon prvog kola vode Engleska i Gana.

Engleska je na otvaranju slavila protiv Hrvatske rezultatom 4:2, dok je Gana minimalnom pobjedom 1:0 svladala Panamu i također osvojila tri boda.

U odnosu na prethodnu verziju projekcija dogodila se tek jedna promjena. Paragvaj je preuzeo treće mjesto u skupini D, potisnuvši Tursku, pa bi prema tom scenariju upravo južnoamerička reprezentacija igrala protiv Njemačke u nokaut-fazi.

Za Hrvatsku se, međutim, ništa nije promijenilo. I dalje se nalazi u dijelu ždrijeba koji je potencijalno vodi prema okršaju s Portugalom, a zatim i mogućem dvoboju sa Španjolskom. Iako je riječ samo o projekcijama, jasno je da bi Vatrene u slučaju prolaska skupine mogao čekati jedan od najtežih putova prema završnici prvenstva.
Ključne riječi
SP 2026.

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