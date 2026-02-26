Određeni suci za sljedeće kolo: Evo tko će suditi Dinamu, Hajduku i Rijeci

Ovoga vikenda pred nama je 24. kolo domaćeg prvenstva, počinje već sutra utakmicom Slaven Belupa i Istre 1961. Predsjednik sudačke komisije HNS-a Bertrand Layec danas je odredio suce za svih pet utakmica novog kola.

Sutrašnji susret u Koprivnici tako je pripao Anti Terziću iz Podstrane, a iz VAR sobe pomagat će mu Ante Čuljak iz Zagreba. Utakmica počinje u 18 sati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice. Ona od 15 sati igrat će se na Opus Areni gdje će Osijek dočekati Vukovar. Glavni sudac te utakmice bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Zagreba. Druga utakmica dana na rasporedu je u 17:45, a sučelit će se Varaždin i Hajduk. Pravdu će dijeliti Zagrepčanin Ante Čulina, a VAR sudac je Fran Jović.

Kolo će se zaključiti u nedjelju utakmicama Rijeke i Lokomotive te Dinama i Gorice. Susret na Rujevici vodit će Mateo Erceg iz Benkovca, a iz VAR sobe pomagat će mu Tihomir Pejin. Utakmica na Maksimiru pripala je Dariju Belu iz Osijeka, a VAR sudac bit će Ivan Bebek.