Igrač Hajduka dao izjavu koja će uzburkati duhove među Dinamovim navijačima

Ron Raçi, 23-godišnji kosovski branič, proživljava najbolje dane svoje karijere. Nakon što se u posljednjih nekoliko tjedana ustalio u prvoj postavi, postao je jedna od ključnih figura u momčadi Gennara Gattusa. Njegove izjave u nedavnom intervjuu za kosovski portal Telegrafi otkrile su igrača čije samopouzdanje raste iz utakmice u utakmicu, a ambicije sežu do samog vrha.

Njegov put nije bio lagan. Po dolasku u Split iz Prištine prošlog ljeta, za što je Hajduk izdvojio oko 300 tisuća eura, trebalo mu je vremena za prilagodbu. Raçi to i sam priznaje, no ističe kako se sada osjeća potpuno spremno. "Kao i svaki početak, trebalo je vremena za prilagodbu, ali sada se osjećam jako dobro. To mi je pomoglo da napredujem", rekao je branič čije su igre toliko impresivne da je već dva puta zaredom uvršten u momčad kola HNL-a. U pobjedi protiv Rijeke (1:0) bio je i najbolje ocijenjeni igrač utakmice.

Ključ uspjeha, kako sam kaže, leži u beskompromisnom radu i vjeri u sebe. Od početka je imao jasan cilj. "Od prvog dana u Splitu cilj mi je bio postati ključan igrač momčadi. Imam puno samopouzdanja i svaki dan naporno radim kako bih bio najbolji na svojoj poziciji. Mislim da je ovo tek početak", poručio je Raçi. Takav stav sigurno veseli navijače i trenera Gattusa, koji je u njemu pronašao pouzdanog zapovjednika obrane, što potvrđuje i podatak da Hajduk, otkako je Raçi standardan, u tri utakmice nije primio pogodak.

Ono što je najviše odjeknulo, posebice uoči nastavka neizvjesne borbe za naslov, njegova je izjava o Dinamu. Iako Hajduk trenutno zaostaje pet bodova za vodećim zagrebačkim klubom, kosovski reprezentativac puca od optimizma. "Dinamo je vrlo jaka momčad, ali borba za naslov trajat će do samog kraja. Motivacija u svlačionici je iznimno visoka i uvjereni smo da možemo postati prvaci. Moramo samo biti oprezni u svakoj utakmici", samouvjereno je izjavio Raçi, čime je dodatno podgrijao atmosferu.

Iako se zbog sjajnih igara njegovo ime već počelo povezivati s europskim klubovima, Raçi čvrsto stoji na zemlji. Potpuno je usredotočen na obveze u bijelom dresu i cilj mu je osvajanje trofeja s Hajdukom. "Imam velike snove i naporno ću raditi da ih ostvarim. Zasad sam usredotočen na Hajduk i nadam se da ćemo osvajati trofeje. Uz naporan rad svaki je klub dostižan", zaključio je priču o klupskim ambicijama, potvrdivši posvećenost klubu s kojim ima ugovor do ljeta 2029. Njegov san je i nastup s Kosovom na velikom natjecanju, a s obzirom na formu, poziv za play-off za Svjetsko prvenstvo ne bi trebao izostati.