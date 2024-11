Ješe oduševljen novim golmanom vatrenih: 'Njega bih izabrao. Najmlađi je i u dobroj formi'

UOČI DOLASKA NA POLJUD

Ronaldo otkrio kada planira ići u mirovinu! Vijest je odjeknula svijetom

"To o 1.000 golova mi uopće nije bitno. Normalno je što to želim, ali ne razmišljam o tome", napomenuo je Cristiano Ronaldo. Bivši napadač lisabonskog Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa ima ugovor s Al-Nassrom do kraja sezone