NEZAUSTAVLJIV

VIDEO Fenomenalni hrvatski dragulj napravio nešto što se ne viđa na utakmicama Bundeslige!

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 18:13

Vušković je odigrao cijelu utakmicu za pobjedničku momčad, dok je Lovro Majer ušao u 60. minuti za domaću momčad

HSV je ostvario vrlo značajnu pobjedu svladavši na gostovanju u Wolfsburgu istoimenog domaćina s 2-1, a Luka Vušković je izborio oba kaznena udarca za gostujuću momčad te realizirao prvi od njih. Sva tri pogotka su pala iz kaznenih udaraca. Wolfsburg je poveo u 22. minuti, a strijelac je bio Christian Eriksen. U 33. minuti je HSV došao do izjednačenja s bijele točke, a precizan izvođač je bio mladi hrvatski reprezentativac, gol pogledajte OVDJE. U 58. minuti je Jean-Luc Dompe pogodio s 11 metara za konačnih 2-1 i sedmu ovosezonsku pobjedu HSV-a koji je s 29 bodova privremeno došao na 10. mjesto.

Vušković je odigrao cijelu utakmicu za pobjedničku momčad, dok je Lovro Majer ušao u 60. minuti za domaću momčad.

Wolfsburg je s 20 bodova ostao na predzadnjoj, 17. poziciji, sa šest bodova više od već otpisanog Hedienheima koji je u subotu također poražen na domaćem terenu. Bolji je bio Hoffenheima s 4-2.

Gosti su poveli 3-0. Prva dva gola postigao je Alexander Prass (26, 45+1), a kod drugog je u ulozi asistenta bio Andrej Kramarić. Fisnik Asllani je u 49. minuti pogodio za 3-0. Luca Kerber je u 63. minuti smanjio zaostatak Hedienheima, kojem je u 70. minuti poništen gol zbog zaleđa.

Andrej Kramarić je u 77. minuti napustio teren, a zamijenio ga je Tim Lemperle i već u sljedećoj minuti postigao gol za 4-1. Kerber je u 84. minuti uspio još samo ublažiti poraz domaćina.

Hoffenheim je 15. pobjedom došao do 49 bodova i zadržao se na trećem mjestu.

Augsburg je propustio veliku priliku za pobjedu u Leipzigu. Gosti su u 23. minuti propustili kazneni udarac, ali je pokušaj Kevena Schlotterbecka obranio domaći vratar. Robin Fellhauer je u 39. minuti doveo Freiburg u vodstvo, koje su gosti držali do 76. minute. Tad je Yan Diomande svojim desetim ovosezonskim pogotkom izjednačio, a RB Leipzig je do sva tri boda došao u drugoj minuti dodatka, kad je Arthur Chaves nesretno odbio loptu u vlastitu mrežu, nakon obrane vratara Dahmena.

Kristijan Jakić je za Augsburg igrao do 77. minute, ali nije imao svoj dan.

RB Leipzig je pobjedom došao do 47 bodova i izjednačio se sa Stuttgartom koji je odigrao 2-2 na gostovanju kod Mainza. Augsburg je s 31 bodom na devetoj poziciji.

Freiburg je dvaput vodio pred svojim navijačima protiv Bayer Leverkusena, ali je na kraju morao spašavati bod. Vincenzo Grifo je doveo Freiburg u vodstvo u 34. minuti, ali su gosti izjednačili u 37. minuti golom Christiana Kofanea. Yuito Suzuki je u 43. minuti ponovno doveo domaće do prednosti, ali je pet minuta poslije u završnici prvog dijela izjednačio Alex Grimaldo. Martin Terrier je u 52. minuti doveo Bayer u vodstvo, da bi Matthias Ginter u 86. minuti postavio konačnih 3-3.

Hrvatski napadač Igor Matanović je odigrao cijelu utakmicu za Freiburg koji se s 34 boda nalazi na osmoj poziciji, bodovno izjednačen sa sedmoplasiranim Eintrachtom koji ima utakmicu manje.

U subotu (18.30 sati) je na rasporedu još jedan dvoboj, u kojem će Koeln ugostiti Borussiju Dortmund.

Ključne riječi
Bundesliga HSV Luka Vušković

