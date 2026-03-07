Naši Portali
Komentari
SUCA PRATILI REDARI

Bijesni Zoran Mamić utrčao u teren nakon skandala u BiH! Evo što se potom dogodilo

Arena Sport screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.03.2026.
u 18:08

Nakon što je glavni sudac Bandić označio kraj utakmice, domaćini su ga okružili na centru, a dotrčao je i Zoran Mamić, jedan od glavnih ljudi u bordo klubu

Nogometaši Sarajeva su u 24. kolu WWin lige BiH odigralo 2:2 kod kuće protiv Rudara iz Prijedora. Rudar je do velikog bodaa stigao nakon kontroverzno dosuđenog penala u 97. minuti. U gužvi u šesnaestercu lopta je u ruku pogodila igrača Sarajeva, ali se činilo da je ona uz tijelo. Nakon VAR pregleda snimke Bandić je dosudio penal, a Romero je rutinski pogodio za konačnih 2:2.

Nakon što je glavni sudac Bandić označio kraj utakmice, domaćini su ga okružili na centru, a dotrčao je i Zoran Mamić, jedan od glavnih ljudi u bordo klubu. Mamić je došao na centar, mahao prstom prema sucu i očitao mu lekciju, a sudac je u pratnji redara ispraćen s igrališta.

Nije prvi put da se nogometaši i djelatnici klubova u BiH ligi žale na suđenje, a ostaje za vidjeti hoće li Mamić mlađi dobiti neku suspenziju zbog ovog poteza.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Ključne riječi
nogomet Bosna i Hercegovina Sarajevo Zoran Mamić

