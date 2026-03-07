Poskupljuje gorivo: Pogledajte nove cijene. Vlada donosi nove mjere

Od utorka rastu cijene goriva. Očekuje se i odluka Vlade u vezi s regulacijom cijena. Kako doznaje RTL Danas, cijena litre dizelskog goriva u utorak bi mogla skočiti za 24 centa, što na prosječnom spremniku od 50 litara znači poskupljenje od oko 12 eura.

Benzin će, pak, poskupjeti za 9 centi po litri, što bi na istom spremniku značilo dodatnih 4,5 eura. Plavi dizel bilježi najveći skok – u utorak bi mogao poskupjeti 26 centi po litri, što za prosječni spremnik iznosi 13 eura više.

Kako doznaje RTL, “u ponedjeljak ujutro Vlada će održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere. Koje točno, konzultirat će se za vikend.” Očekuje se uvođenje novih ograničenja cijena goriva koja bi trebala ublažiti posljedice poskupljenja.