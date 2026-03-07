Naši Portali
NOVI UDAR

Poskupljuje gorivo: Pogledajte nove cijene. Vlada donosi nove mjere

Šibenik: Od danas nove cijene goriva, i dizel i benzin jeftiniji
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 17:27

Vlada bi u ponedjeljak trebala održati sjednicu i donijeti nove mjere

Od utorka rastu cijene goriva. Očekuje se i odluka Vlade u vezi s regulacijom cijena. Kako doznaje RTL Danas, cijena litre dizelskog goriva u utorak bi mogla skočiti za 24 centa, što na prosječnom spremniku od 50 litara znači poskupljenje od oko 12 eura.

Benzin će, pak, poskupjeti za 9 centi po litri, što bi na istom spremniku značilo dodatnih 4,5 eura. Plavi dizel bilježi najveći skok – u utorak bi mogao poskupjeti 26 centi po litri, što za prosječni spremnik iznosi 13 eura više.

Kako doznaje RTL, “u ponedjeljak ujutro Vlada će održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere. Koje točno, konzultirat će se za vikend.” Očekuje se uvođenje novih ograničenja cijena goriva koja bi trebala ublažiti posljedice poskupljenja.
gorivo Vlada poskupljenje benzin dizel

Komentara 7

EL
elemental
17:38 07.03.2026.

Skupo nas košta Epstein i nastrana Trumpova politika, koja je dovela do agresije od strane Izraela i US na Iran.

ZA
zadovoljština
19:24 07.03.2026.

Ovo su sve priče za laku noć. Svi znamo da je barel nafte poskupio i da gorivo na pumpama treba poskupjeti, međutim isto tako znamo da je do "neki dan" barel bio 50 - ak dolara, a oni nama prodavali gorivo po bezobrazno skupoj cijeni od 1,43 EUR. Isto tako se sjećamo da je gorivo bilo cca 150 dolara po barelu. Ne kažem da i sada neće biti toliko ili više, ali cijena diesela koju najavljuju u utorak je van svake pameti, a barel ispod 100 dolara

SI
sisavac
18:06 07.03.2026.

Slava ukrajini, slava izraelu, slava americi! Nema veze, nek rasturaju države i narode, provociraju, mi ih podržavamo, bez principa, jednom je bitna teritorijalna cjelovitost, drugi puta religijski tekstovi, treći puta interes nekog 12.000 km daleko. Mi to sve podržavamo,, posebno genocid, etničko čišćenje. Zato nam nije problem ako gorivo piskupi za skoro 2 kune po litti. A nouinar nek provjeri koji traktor ima rezervar od 50 litara. Ovi današnji ispod 100 litara nemaju.

