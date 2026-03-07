Naši Portali
INTERVJU: DANKO PLEVNIK

'Treći svjetski rat počet će kada se uz NATO pojavi druga antagonistička strana'

Autor
Goran Gerovac
07.03.2026.
u 17:25

Ratovi se vode u zraku, bombardiranjem dronovima i raketama ciljeva koje određuju tajne službe, a sve je to daleko od viteštva. Kolateralne su žrtve ponajprije civili i zato je svaki suvremeni rat zločin protiv čovječnosti, kaže Plevnik

Kad netko proslavi 75 godina života i 50 godina rada, postavlja se logično pitanje: što je radio onih "zagonetnih" 25 godina koje nedostaju. "Isusovski misterij" vezan je za spomenutu osobu već dvije tisuće godina, ali u slučaju novinara, publicista i u prvom redu humanista Danka Plevnika to ne može biti zagonetka. Tih "nedostajućih" četvrt stoljeća u radnom smislu vodilo je upravo onome što je Danko postao i zbog čega je cijenjen u domaćim i međunarodnim političkim, novinarskim i znanstvenim krugovima. Zbog svega toga nije bilo boljeg sugovornika od Danka za trenutak u kojem se nalazimo.

Komentara 1

Pogledaj Sve
ležeći žandar
18:33 07.03.2026.

Recimo Varšavski pakt,zar ne?

Zagreb: Dario Zurovec o današnjem glasovanju i ulasku u vladajuću većinu
Premium sadržaj
3
BOŽENA MATIJEVIĆ

Zurovčeva višegodišnja kružna ruta traženja samoga sebe, od HDZ-a pa natrag u HDZ-ovo krilo, jeftini je politički self-help prepun izdaja

Kada je Zurovec plastično dočarao odnos HDZ-a i ostatka vladajućih prema onim dijelovima zemlje gdje oni nisu na vlasti i prema onim građanima i građankama koji na izborima nisu njih izabrali i ustoličili, bilo je jasno da je to trenutak za pamćenje. Ne zato što se to dosad nije znalo, nego zato što je po prvi put jedan "žetončić", mada u tom trenutku nesvjestan što čini i sebi vladajućima, javno i detaljno "nacrtao" HDZ-ov način vladanja koji glasi "ne svima, nego samo našima". Znamo na čemu se temelji takva politika. Na zakonima sigurno ne. Bit će da se Plenkoviću spustila roleta kad je čuo blagoglagoljivog Zurovca koji "urbi et orbi" govori ono o čemu se ne smije govoriti. Sve se nije mogao odlučiti je li mu gori Dabro dok pjeva ili Zurovec dok priča.

32
PROFIL “HARRISTORY_” NA INSTAGRAMU

VIDEO Musliman snima 'bivše džamije' po Europi, u Đakovu klanjao ispred crkve i izazvao kontroverze

U videu Haris govori kako je riječ o povijesnoj građevini u središnjoj Europi koja, kako kaže, stoji okrenuta prema Meki. – Moje ime je Haris i dobrodošli u projekt Lost Muslim History in Europe. Ovo je jedna od zaboravljenih osmanskih građevina u Europi – govori u videu, objašnjavajući da se radi o objektu starom nekoliko stoljeća koji je nakon završetka osmanske vlasti pretvoren u crkvu.

