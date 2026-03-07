Postao je legenda sporta, a zbog jedne stvari svi ga obožavaju: 'Neću igrati samo zbog novca...'

Michael Jordan je pojava već od života, kako mu Amerikanci vole tepati. Otkad je ušao u NBA, etablirao se kao jedan od najvećih sportaša koji su ikada hodali planetom. Njegova nestvarna atletska snaga, eksplozivnost i agilnost izgledali su kao nešto što je izašlo ravno iz filma. Uz nevjerojatnu izvedbu na terenu, njegova prisutnost, karizma i ponašanje učinili su ga jedinstvenom pojavom u povijesti sporta.

Zbog svojih posebnih osobina, ne čudi da je Jordan postigao sve što je postigao, od individualnog do timskog uspjeha; postigao je sve. Isti taj uspjeh doveo ga je do toga da kasnije postane jedan od najbogatijih sportaša na svijetu, te na kraju dostigne status milijardera. Međutim, za MJ-a je novac uvijek bio na drugom mjestu, jer mu je košarka uvijek bila jedina stvar na umu.

- Nikada ne bih igrao dodatnu godinu zbog novca. Igram ​​jer to volim. Slučajno sam dobro plaćen. Ako ne osjećam da još uvijek uživam u igri, nije me briga koliko vrijedi godina. Neću igrati igru ​​samo zbog novca - rekao je svojedobno Jordan.

U prvih devet godina svoje karijere, Jordan je postigao više nego većina igrača u cijeloj karijeri. Prije nego što je se umirovio prvi put, uspostavio je jedan od najdominantnijih statističkih i najuspješnijih životopisa u sportskoj povijesti – tri pobjede, tri MVP-a finala, tri MVP-a regularne sezone, obrambeni igrač godine i novak godine, uz sedam uzastopnih naslova najboljeg strijelca, vrhunski rezultat s 37,8 poena (sezona 1986.-87.) te sedam izbora u All-NBA prvu petorku i šest izbora u All-NBA obrambenu prvu petorku.

Unatoč svojoj izvanrednoj dominaciji, Jordan nije bio najplaćeniji igrač tijekom svojih prvih devet godina u ligi. Ali za MJ-a to nikada nije bio problem.

- Otkad sam došao u ligu, nikada se nisam žalio na svoje ugovore. Potpisao sam ih i svake godine ih poštujem. Da je netko istupio i htio mi dati povišicu, prihvatio bih je. Ali neću se žaliti zbog toga, jer sam potpisao ugovor. Tko je znao da će se ovo dogoditi prije tri godine kada smo sklapali moj ugovor? Nitko nije mogao znati da će plaće tako narasti u međuvremenu - rekao je tada Jordan.

Međutim, kasnije je Jordan tražio pravi iznos za svoj talent.

Prije nego što se prvi put umirovio 1993. godine, Jordan je postupno počeo gubiti užitak prema košarci iz nekoliko razloga. Jedan od glavnih razloga bila je smrt njegovog oca, u kombinaciji s mentalnom i fizičkom iscrpljenošću koja je došla s ogromnim pritiskom.

- Ljudi stalno govore, pa, nikada nećeš moći otići, uvijek ćeš htjeti to svjetlo reflektora. Svi ovi stari boksači se vraćaju, ali ne i ja. Kad odem, odlazim. Neću se sramotiti vraćajući se, kao da mi stvarno treba ta buka publike da bih živio. Bilo je dobro dok je trajalo. Imam uspomene. Ne treba mi to opet da bih nastavio živjeti...

Uslijed događaja, Jordan će progutati vlastite riječi i vratiti se dvije godine kasnije, 1995. godine, dobivši ogromno povećanje plaće za sezone 1996.-97. i 1997.-98., što ga je učinilo najplaćenijim igračem u ligi. Zaradio je preko 30 milijuna dolara u obje sezone.