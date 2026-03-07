Slaven Belupo i Gorica remizirali, dva pogotka Domagoja Pavičića

U 25. kolu Supersport HNL-a, nogometaši Gorice kod kuće su remizirali protiv Slavena Belupa (2:2). Momčad Marija Carevića povela je u 13. minuti kada je pogodak postigao Domagoj Pavičić. U tom je razdoblju Gorica dominirala, no nije uspjela kapitalizirati nadmoć. Gostujuća momčad vratila se u 55. minuti kada je poentirao Tomislav Božić, a u 74. minuti preokret je režirao Josip Mitrović pogotkom glavom. No, stvari na početak vratio je Pavičić pogotkom samo dvije minute kasnije.

Momčad iz Koprivnice trenutačno igra jednu od svojih najboljih sezona proteklih godina. Sustav je izbalansiran, a strategija klupske uprave je itekako jasna i logična. Utakmica protiv Gorice pokazala je da Mario Gregurina u svom rosteru ima odličan potencijal, unatoč činjenici da su oslabljeni odlaskom Adriana Jagušića. Nakon ovog remija, Slaven Belupo je trenutačno na četvrtom mjestu s 35 bodova, u zoni plasmana u Europu.