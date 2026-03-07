Naši Portali
SERIE A

VIDEO Sjajni Martin Baturina opet je zabio u talijanskom prvenstvu, vatreni u životnoj formi

Serie A - Como v Bologna
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 17:42

Como je poveo u 14. minuti nakon što se lopta odbijala po domaćem šesnaestercu, došla do hrvatskog reprezentativca Martina Baturine koji je pogodio domaću mrežu.

U prvoj subotnjoj utakmici 28. kola talijanske Serie A nogometaši Coma su kao gosti pobijedili Cagliari s 2-1 čime su stigli još bliže na ljestvici najboljim klubovima lige. Como se bodovno izjednačio s Romom koja je četvrta na ljestvici, dok taj dvojac ima pet bodova manje od aktualnog prvaka Napolija koji je treći.

Como je poveo u 14. minuti nakon što se lopta odbijala po domaćem šesnaestercu, došla do hrvatskog reprezentativca Martina Baturine koji je pogodio domaću mrežu. Bio je to peti ligaški pogodak Baturine ove sezone, a uz je jedan zabio u talijanskom Kupu, video možete pogledati OVDJE

U vodstvu je Como bio do 56. minute kada je domaće navijače razveselio Esposito pogodivši za 1-1. Uspio je do kraja Como ipak ugrabiti pobjedu i nastaviti pobjednički niz. Strijelac za tri boda bio je Da Cunha u 76. minuti. Baturina je za Como igrao do 81. minute, dok su Ivan Smolčić i Nikola Čavlina ostali tijekom cijelog ogleda na gostujućoj klupi za pričuve.

Nedjeljni parovi su Lecce - Cremonese, Bologna - Verona, Fiorentina - Parma, Genoa - Roma i veliki derbi Milan - Inter, dok u ponedjeljak igraju Lazio - Sassuolo kao posljednji par ovog kola. 

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
nogomet Serie A como Martin Baturina

