Iranski predsjednik u iznenadnoj poruci: 'Ispričavamo se susjedima'

Rat između Irana, Sjedinjene Američke Države i Izraela ulazi u drugi tjedan, dok napetosti na Bliskom istoku sve više prijete prerastanjem u širi regionalni sukob. Nakon niza raketnih i dron napada koji su posljednjih dana pogodili ciljeve u više država regije, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian uputio je javnu ispriku susjednim zemljama. Naglasio je kako Teheran nema neprijateljske namjere prema državama u okruženju te da Iran želi očuvati stabilnost i sigurnost u regiji. Njegova poruka dolazi u trenutku kada sukob poprima sve ozbiljnije razmjere, uz stotine poginulih i rastuću zabrinutost arapskih država zbog mogućeg širenja rata. Iako je izrazio žaljenje zbog posljedica napada na susjedne zemlje, Pezeshkian je istodobno jasno poručio da se Iran neće povući niti predati pritiscima Washingtona i Tel Aviva.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ispričao se susjednim državama nakon što su posljednjih dana bile meta napada, naglasivši da je privremeno vijeće vodstva odlučilo obustaviti operacije osim u slučaju da te zemlje same pokrenu napad na Iran. U televizijskom obraćanju u subotu rekao je: „Ispričavam se našim susjednim državama; nemamo neprijateljstva s njima.“ Dodao je kako Iran želi graditi odnose temeljene na suradnji i stabilnosti: „Moramo surađivati s našim susjedima kako bismo osigurali sigurnost i mir u regiji.“

Pezeshkian je naglasio da Iran ostaje privržen međunarodnom pravu i humanitarnim načelima. Prema njegovim riječima, Teheran smatra da nijedna država nema pravo ignorirati legitimna prava Irana ili ugrožavati njegovu sigurnost. U tom kontekstu poručio je kako Iran, unatoč pritiscima i vojnom sukobu, želi očuvati međunarodne norme i principe.

Govoreći o unutarnjoj situaciji, Pezeshkian je posebno pohvalio otpornost iranskog naroda u trenucima velikih izazova. Istaknuo je kako je jedinstvo društva ključno za suočavanje s krizom. „Zahvalni smo našem narodu i moramo ostaviti po strani naše razlike kako bismo snažno branili našu zemlju“, rekao je. Dodao je i kako će Iran, bez obzira na težinu situacije, nastaviti braniti svoju neovisnost i teritorijalni integritet. „Čvrsto ćemo stajati do posljednjeg daha kako bismo izveli našu zemlju iz ove krize.“ Predsjednik je također jasno poručio da se Iran neće predati Izraelu i Sjedinjenim Državama. „Neprijatelji će sa sobom u grob ponijeti svoj san o predaji iranskog naroda“, izjavio je, naglašavajući odlučnost iranskog vodstva da nastavi otpor.

Sukob je naglo eskalirao nakon što su 28. veljače Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli vojne napade na Iran. Prema iranskim izvorima, u tim napadima poginulo je više stotina ljudi, među njima i vrhovni vođa Ali Khamenei te niz visokih sigurnosnih i vojnih dužnosnika. Teheran je potom odgovorio raketnim i bespilotnim napadima na ciljeve u Tel Avivu, čime je sukob dodatno eskalirao.

Istodobno je Iran pokrenuo napade na ono što naziva „američkim interesima“ u zaljevskim državama, kao i na ciljeve u Iraku i Jordanu. Ti napadi izvedeni su raketama i dronovima, a u pojedinim slučajevima doveli su do pogibije i ozljeđivanja civila te do oštećenja civilne infrastrukture. Takav razvoj događaja izazvao je snažne reakcije u arapskim državama koje su bile pogođene ili su se našle u dometu projektila.

Više arapskih vlada oštro je osudilo napade te zatražilo njihovo trenutačno zaustavljanje, upozoravajući da bi nastavak takvih operacija mogao dodatno destabilizirati regiju. Istodobno su pozvale na smirivanje napetosti i izbjegavanje poteza koji bi mogli dovesti do širenja rata na širi Bliski istok. U takvoj atmosferi rastuće neizvjesnosti, poruka iranskog predsjednika o potrebi suradnje sa susjednim državama tumači se kao pokušaj ublažavanja regionalnih napetosti, iako vojni sukob između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela i dalje traje.