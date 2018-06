Jel' to moguće? Zidane je šokirao Real zbog ove nevjerojatne ponude

Zinedine Zidane sve je šokirao u četvrtak kada je objavio da nakon trećeg uzastopnog osvajanja Lige prvaka napušta klub.

- Donio sam ovu odluku jer momčad treba promjenu kako bi nastavila pobjeđivati. Treba joj netko tko će uvesti novi način rada i zbog toga se povlačim - poručio je Francuz.

Danas je egipatski milijarder Naguib Sawiris na Twitteru objavio da je razlog Zidaneove odluke bogata ponuda koju ima iz Katra.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ?