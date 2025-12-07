VIDEO Ozbiljan incident na aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe. Uhićen je muškarac, ima ozlijeđenih

Hitne službe stigle su na Heathrow. Zračna luka je izvijestila da su timovi na višenamjenskom parkiralištu u Terminalu 3. Sky News doznaje da se putnici liječe na zračnoj luci, ali da njihove ozljede nisu ozbiljne.

London Ambulance Service izjavio je da je "značajan incident" proglašen oko 8:40 ujutro. Resursi su u potpunosti mobilizirani, a hitna služba tretira incident kao tekući. Glasnogovornik londonske vatrogasne službe rekao je: "Pozvani smo u 8:14 ujutro da pomognemo kolegama hitne službe u incidentu blizu Terminala 3 na Heathrowu. Vatrogasci i dalje ostaju na mjestu događaja."

Zračna luka Heathrow savjetuje putnicima da ostave dodatno vrijeme za dolazak i da se obrate svojoj zrakoplovnoj tvrtki za bilo kakve upite. Došlo je do poremećaja u željezničkom i metro prometu, s nekim kašnjenjima na Elizabeth Line i Piccadilly Line.

National Rail objavio je na svojoj web stranici da su linije ponovno otvorene i da su vlakovi ponovno počeli stajati na Heathrowu "nakon što su hitne službe riješile incident u zračnoj luci."

Ljudi na društvenim mrežama izvještavaju da su vozila pretraživana. Svjedok je izvijestio da je nekoliko ljudi bilo "privedeno". Korisnik na X-u rekao je da je "nastao veliki zastoj automobila koji nisu mogli napustiti područje ili ući u zonu za ispuštanje putnika" na Terminalu 3. Na snimkama objavljenim na X-u, nekoliko naoružanih policajaca viđeno je na parkiralištu.

Policij je izvijestila da je nekoliko osoba danas na londonskom Heathrowu poprskano "nekom vrstom spreja od paprike". Jedan muškarac je uhićen pod sumnjom za napad. Policija stražuje okolnosti napada na nekoliko osoba.

"Pozvani smo u 08:11 sati na višenamjensko parkiralište u Terminalu 3 nakon izvještaja o napadima na više osoba. Nekoliko osoba je poprskano nečim što se vjeruje da je oblik spreja od paprike od strane grupe muškaraca koji su potom napustili mjesto događaja. Na mjesto događaja došli su naoružani policajci i uhitili jednog muškarca pod sumnjom za napad. On je trenutno u pritvoru, a istraga se nastavlja kako bi se pronašli daljnji osumnjičeni. Londonska služba hitne pomoći je također bila prisutna, a napadnuti ljudi su prevezene u bolnicu. Njihove ozljede se ne smatraju ozbiljnima niti životno ugrožavajućima", stoji u izjavi policije.

Zapovjednik Peter Stevens rekao je: "U ovoj fazi smatramo da je incident uključivao grupu ljudi koji su se međusobno poznavali, te je došlo do eskalacije svađe koja je rezultirala ozljedama nekoliko osoba."

"Naši su se policajci brzo odazvali i bit će povećana policijska prisutnost na Heathrowu tijekom jutra, kako bi nastavili istragu i osigurali sigurnost onih u tom području. Ne tretiramo ovaj incident kao terorizam. Razumijem zabrinutost javnosti i želim zahvaliti onima koji su u tom području na suradnji tijekom jutra."