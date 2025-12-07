Beograđanka ostala u šoku nakon situacije na zagrebačkom kolodvoru: 'Tek sam kasnije shvatila...'

Beograđanka Marija Pešić (28), koja je putovala iz Šibenika prema Zagrebu, doživjela je neobičnu situaciju na autobusnoj stanici u Zagrebu, gdje je presjedala. Kako je ispričala za Telegraf.rs, nije mogla ni naslutiti da će joj potpuni neznanac u ovom trenutku tako uveličati dan i putovanje koje će zauvijek pamtiti. Marija je odlučila otići do prijatelja u Šibenik i uživati u pet dana odmora kraj mora. Kada je došao trenutak povratka, sjela je u autobus za Zagreb. Pored nje je sjela starija gospođa, koja je imala oko 60-65 godina, i tu je počela ova neobična priča.

-Spontano smo započele razgovor i shvatila sam da je gospođa iz Dalmacije, ali da živi u Beču. Rekla mi je da voli putovati i da se upravo vraća iz Grčke. Tako smo počele pričati o životu i ubrzo shvatila da imamo slične poglede na svijet. Volimo putovati, a ona mi je rekla da će putovati dokle god joj zdravlje bude služilo, bez obzira na godine- priča Marija. Prošlo je nekoliko sati vožnje do Zagreba, a Marija je ispričala gospođi da se vraća u svoj rodni grad nakon kratkog odmora u Hrvatskoj.

-Kad smo stigle u Zagreb, gospođa mi je ponudila da mi čuva kofer dok obavim što imam. Kad sam se vratila, u znak zahvalnosti i zbog ugodnog druženja, poklonila sam joj mandarine koje sam dobila. Gospođa je tada izvukla novčanik i dala mi novac, govoreći 'da ti se nađe, da ne moraš brinuti'. Na početku sam odbila, ali bila je vrlo uporna, pa mi je na kraju rekla: 'Znam ja što je mladost, ovo ti je blagoslov od mene'- ispričala je. Iako je Marija žurila i nije imala vremena popiti kavu koju je gospođa naručila za nju, s rastankom su se dogovorile da će se možda opet negdje sresti. Iako je Marija pokušala odbiti novac, gospođa je bila odlučna, i na kraju je Marija primila poklon.

-Kad sam se ukrcala na sljedeći autobus za Beograd, shvatila sam što se dogodilo u toj brzini. Shvatila sam da mi je ova gospođa, Suzana, do tada bila potpuni neznanac, ali je svojom dobrotom učinila da ovo putovanje bude jedno od najposebnijih u mom životu. Osim što sam napunila baterije i odmorila se, stekla sam i nova prijateljstva. Shvatila sam da dobri ljudi i dalje postoje, bez obzira na to gdje živjeli ili kako se zvali - zaključila je Marija.