Ako je Patrik Kolarić naš najbolji sudac, onda 'jadna majka' našem nogometu. Zamislite da ovako sudilo u Splitu

Nikad nije dobro kad se nakon utakmice priča o suđenju, a nažalost, nakon derbija Dinama i Hajduka u subotu u Maksimiru upravo je suđenje došlo u prvi plan. Tako loše suđenje kakvo je pružio Patrik Kolarić već dugo nismo vidjeli. Iako se često ističe kao jedan od naših najboljih sudaca, ako je to doista najbolja razina koju možemo ponuditi, onda "jadna nam majka".

Čak možemo ostaviti po strani tri krucijalne odluke, oko njih će uvijek biti razglabanja i navijačkog viđenja. Sigurno su podijeljena mišljenja o tome je li trebalo poništiti gol Belje zbog upitnog prekršaja Bennacera u začetku akcije, je li bio jedanaesterac na Mikiću koji je dosudio pa poništio. Povlačenja je bilo, a ako već nije bio jedanaesterac, onda je bio prekršaj izvan njega i drugi žuti Rebiću, ali nije ni to dosudio nakon pregleda snimke. Najmanje je dvojben pogodak Šege za vodstvo Hajduka, ali i tu su suci na terenu pogriješili kad su označili zaleđe.

U sve tri sporne situacije ispravljao ih je VAR, pozivajući Kolarića na dodatni pregled, što jasno pokazuje da su suci griješili. Ipak, nisu ga pozvali da provjeri je li na Bakraru bio prekršaj za jedanaesterac. No od svega je veći problem što se mogla vidjeti ozbiljna tendencija suca Kolarića, njegovo je suđenje bilo kalkulantsko. Odavno se širi priča kako je Čakovčanin Hajdukov simpatizer, a ovakvim je suđenjem samo dodatno rasplamsao te ulične teorije. Sad će svi koji tvrde da je navijač Hajduka doći na svoje i reći – što sam vam rekao.

Tendencija se vidjela već na startu kada nije dosudio očiti prekršaj na Belji, ozbiljno povlačenje koje je na rubu žutog kartona, pa je iskoristio prvu priliku da Bennacera "nagradi" žutim kartonom. Potom se razmahao s kartonima, podijelio ih je čak devet igračima Hajduka, ali je pritom jako dobro pazio da nekome ne pokaže dva i isključi ga, a povoda je bilo podosta.

Sad zamislite da se Hajduku u Splitu sudilo ovako kao što se u subotu sudilo Dinamu, izbila bi revolucija. Nažalost, od sudačke komisije i glavnog čovjeka za suđenje pri HNS-u Bertranda Layeca ne treba očekivati negativne ocjene. Sve sporne situacije vjerojatno će dobiti prolaznu ocjenu, dok se o samom pristupu i kvaliteti Kolarićeve izvedbe ionako nikada neće raspravljati. I sve će na kraju otići 'pod tepih', ostat će tek zapisano da je derbi završio 1:1 i da Dinamo ima bod prednosti, zaboravit će se i da je Dinamo igrao puno bolje od jako lošeg Hajduka.

Dinamo se dosad nije bunio na suđenje, a predsjednik Zvonimir Boban na članskom je danu, među ostalim, rekao:

– Što se tiče samog suđenja, tu ne želimo imati utjecaj, ne vidim neku konspiracijsku sliku na našu štetu. Ne vidim u sudačkoj organizaciji nešto da bismo nekakvim kanalima Saveza mogli imati utjecaj i štititi se. Od čega bi nas trebalo štititi ako je pošteno? Ako bismo vidjeli da postoji jasna slika, to ćemo i javno reći. Jasno ćemo klasificirati stvari, postaviti se za Dinamo. Za sada ne vidim nepoštenje sudaca. Kao navijači uvijek vidimo da nam je netko krivo dosudio. Osobno stvarno ne mogu reći da vidim kako postoji neki plan protiv Dinama.

No možda je Boban sad vidio 'kakva se drukčija slika kaže', zapravo morao je vidjeti jer ovo nije prvi put da se ovako sudi plavima. Istina, bilo je sudačkih pogrešaka koje su išle na ruku Dinamu, ali nikad nije bilo ovakvog pristranog suđenja. Ako je to naš najbolji sudac, onda zna posao, a sad je sve odradio na drukčiji način. Zato i Boban mora reći da je dosta, vrijeme je da lupi "šakom o stol" i sve riješi s HNS-om i Sudačkom organizacijom.