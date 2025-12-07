Naši Portali
NAVIJAČI LUDUJU ZBOG OVOGA

ANKETA Je li Dinamo grubo oštećen? Pojavila se snimka spornog detalja iz drugog kuta

07.12.2025.
u 11:19

Vatreni derbi 16. kola HNL-a između Dinama i Hajduka završio je rezultatom 1-1, no umjesto o nogometu, danima kasnije priča se isključivo o suđenju. U centru pažnje je poništeni jedanaesterac za Dinamo, a nova snimka iz drugog kuta samo je dolila ulje na vatru

Vuku se repovi nakon još jednog uzbudljivog i sadržajnog vječnog derbija odigranog na Maksimiru. Iako su Dinamo i Hajduk podijelili bodove, ostavivši borbu za naslov prvaka potpuno otvorenom, glavna tema u sportskoj javnosti nije igra, već suđenje. Navijači Dinama, ali i dio stručnjaka, upiru prstom u glavnog suca Patrika Kolarića, zamjerajući mu niz odluka, a prije svega onu ključnu iz 55. minute kada je, nakon intervencije VAR sobe, poništio već dosuđeni kazneni udarac za plave. Ta je odluka izazvala vidljivu nervozu na terenu i tribinama, a frustracija među domaćim navijačima dosegla je vrhunac, uz povike kako je njihova momčad "teško pokradena" i "grubo oštećena" u najvažnijoj utakmici polusezone.

Sve se dogodilo pri rezultatu 1-1, kada je mladi dinamovac Noa Mikić pobjegao obrani Hajduka po desnoj strani i ušao u kazneni prostor. U pokušaju da ga zaustavi, Ante Rebić ulazi u duel, nakon kojeg Mikić pada na travnjak. Sudac Kolarić nije dvojio ni sekunde i odmah je pokazao na bijelu točku. No, uslijedila je provjera putem VAR tehnologije. Nakon višeminutnog pregledavanja snimke na monitoru uz teren, Kolarić je promijenio svoju prvotnu odluku i poništio jedanaesterac, procijenivši kako kontakt nije bio dovoljnog intenziteta za najstrožu kaznu ili da je započeo izvan šesnaesterca. Ova odluka izazvala je lavinu negodovanja i otvorila polemiku koja ne jenjava.

Neposredno nakon utakmice, društvenim mrežama i navijačkim forumima počela se širiti snimka spornog duela snimljena iz drugog, do tada neviđenog kuta. Upravo je taj zapis postao krunski dokaz za navijače Dinama koji tvrde da je Kolarićeva konačna odluka bila pogrešna. Na novoj snimci, tvrde, jasno se vidi kako Rebić rukom povlači Mikića za dres upravo na liniji kaznenog prostora, što bi, prema pravilima nogometne igre, trebalo biti sankcionirano kaznenim udarcem. Dok jedni smatraju da je intenzitet povlačenja bio minoran, drugi su uvjereni da je bilo kakvo povlačenje u takvoj situaciji dovoljno za prekršaj.

Ogorčenje Dinamovih pristaša dodatno je pojačano činjenicom da ovo nije bila jedina sporna situacija na utakmici. Mnogi se vraćaju na sam početak susreta, već na osmu minutu, kada je u šesnaestercu Hajduka pao Dinamov krilni igrač Bakrar nakon kontakta s Racijem, no Kolarićeva zviždaljka tada je ostala nijema, bez poziva iz VAR sobe. Uz to, polemike se vode i oko poništenog gola Dinamu u prvom poluvremenu, što sve zajedno stvara narativ o nizu sudačkih odluka koje su, prema mišljenju plavog dijela publike, išle direktno na štetu njihove momčadi i potencijalno utjecale na konačni ishod derbija.
DU
dugiarap
11:34 07.12.2025.

Dinamo već dugo nije ovako izmasakriran suđenjem

Avatar doog_kool
doog_kool
11:41 07.12.2025.

Užasno suđenje,poništi penal i ne vrati faul izvan 16,te ujedno propusti dati drugo žuti Rebiću. Penal nad bakrarom isto se može suditi,uglavnom svašta je tu bilo,ali bolje da je ovako nego da slušamo kmečanje bilih tića,titula je svakako naša sa 15+ bodova minimalno.

Avatar juma
juma
11:44 07.12.2025.

I ja sam pomislio kako je penal, ali na VAR u se jasno vidi kako je kontakt Mikica i Rebica bio barem metar izvan kaznenog prostora. Nije mi jasno zasto nije sudio niti prekrsaj?

