KREŠIMIR ANTOLIĆ

'Boban mora shvatiti tko vodi Hajduk. S gospodom gospodski, s razbojnicima razbojnički...'

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
07.12.2025.
u 10:07

Bivši član Dinamove uprave Krešimir Antolić bio je poprilično oštar nakon jučerašnjeg lošeg suđenja Patrika Kolarića u derbiju. Poziva da bi za derbije opet trebalo vratiti strane suce.

Antolićevu objavu na facebooku prenosimo u cijelosti.

"Kada u utakmici bude 39 prekršaja i 14 žutih kartona, onda je riječ o nogometno ružnoj utakmici. Ona je bila uzbudljiva za gledanje, ali je realno bila loša. Dinamo je bio bolja momčad i bilo bi potpuno nepravedno da je danas izgubio. Hajduk je izgledao kukavički, bez ikakvih ambicija za napad, osobito u prvom poluvremenu, zabio je iz jedinog udarca u okvir gola, a najbolji igrač bio im je vratar. Dinamo je energijom i htijenjem igrača bio na drugoj, višoj razini. Siromaštvo uigranih akcija i pravih gol-šansi druga je stvar i boljka koja traje cijelu polusezonu, osim na njezinu početku. Ali to je već druga tema koju je izlišno ponavljati. Prije samo dva tjedna Rijeka je ovaj Hajduk rastavila na proste faktore i za Dinamo je zapravo zabrinjavajuće i to da danas nije pobijedio loš Hajduk te da je na gotovo polovici prvenstva samo bod ispred njih.

Iako mislim da se u pravilu ne treba posebno referirati na suđenje, treba reći da je danas Dinamo oštećen suđenjem Kolarića i još više VAR sobe. Intervencija kod navodnog prekršaja Bennacera, koji je trčao pedesetak metara od gola, a igrač Hajduka mu je ušao u putanju, jednostavno je pogrešna. Nakon toga akcija traje još neko vrijeme, da bi VAR pozvao suca na gledanje. Smatram da je to krivo. Pokušajmo zamisliti što bi bilo da se tako nešto dogodilo na Poljudu ili da nije sviran jedanaesterac u situaciji s Mikićem. Već bi bili ulični neredi, a suce bi evakuirali sa stadiona.

Dinamo se cijelo vrijeme ne oglašava po pitanju suđenja, a temelj takvoj strategiji jest stav Bobana s članskog dana, kada je o suđenju rekao:

"Što se tiče samog suđenja, ne želimo imati utjecaj na suđenje... ja ne vidim neku konspiracijsku sliku koja nas nešto šteti. Varaždin? Ma katastrofa. Čovjek nas je izmasakrirao, sve pet. Taj dečko nam je sudio par mjeseci ranije na Poljudu, svi smo ga slavili. Pogriješio je tekmu, sve pet, dogodi se. S druge strane, je l' mogao Josipa isključit na utakmici protiv Rijeke? Je. Je li mogao ne svirati penal na Vidoviću u Rijeci? Na Fruku – da. Da. Ja ne vidim u sudačkoj organizaciji nešto da bismo mi, kroz nekakve kanale Saveza, mogli imati utjecaj i štititi se. Od čega bi nas trebalo štititi ako je nešto pošteno? Ako bismo vidjeli da postoji jasna slika, onda ćemo to i javno reći, jasno ćemo klasificirati stvari, postaviti se za Dinamo. Za sada ne vidim, ne vidim nepoštenje sudaca. Kao navijači uvijek vidimo da nam je krivo dosudio. Ja osobno stvarno ne mogu reći da to vidim kao neki plan protiv Dinama."

Generalno ispravan pristup, ali i naivan. I današnja utakmica dokaz je da Dinamo jednostavno za ovakve susrete treba inzistirati na stranim sucima. Praksa je pokazala da Hajduk i njegova javnost nemaju toliko utjecaja na nekoga tko dođe, odsudi i ode; domaćim sucima mnogo je teže nositi se s pritiskom koji im se stvara i Dinamo bi morao drugačije reagirati.
Posebno jer najvećeg rivala vodi Ljubo Pavasović Visković, koji je o suđenju rekao:
"U svom mandatu ću pokušati završiti taj medeni mjesec sudačke organizacije s Hajdukom u kojem se pušta da se radi svašta, da se na bezobrazan način igraju kriterijima... Neće to ići. Još da te u utorak Sudačka komisija napravi budalom i da ti objasni da si slijep kraj svojih očiju i da sve krivo vidiš. To je nešto što ćemo morati promijeniti."

U životu i poslu uvijek je bolje držati se one: "S gospodom gospodski, s razbojnicima razbojnički", nego one da su "dobar i budala dva brata". Jer, nakon današnje utakmice već se sutra nitko neće sjećati boljeg Dinama, poništenog gola i (ne)dosuđenog penala. Ostat će bod razmaka, neizvjesno prvenstvo - i novih 150 dana bez poraza Hajduka na Maksimiru..."

HNK Hajduk GNK Dinamo Krešimir Antolić

Avatar feudalac
feudalac
10:32 07.12.2025.

Glavni sponzor HNL-a je kladionica... pametnome dosta

JO
Josip12345
11:34 07.12.2025.

Boban glumi Zajeca iz prošle sezone. Oba nesposobna do boli.

Avatar Đeneral
Đeneral
11:35 07.12.2025.

Ako je i od Antolića, previše je.

