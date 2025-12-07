VIDEO Javio se gazitelj ruža: Moj čin nije bio agresija, ispričavam se obiteljima žrtava i svim prijateljima i kolegama

Muškarac je u subotu izazvao burnu reakciju javnosti kada je na Trgu bana Jelačića gazio ruže za vrijeme 'Tihe mise'. Podsjećamo, ruže je postavila umjetnica Arijana Lekić Fridrih u sklopu akcije u kojoj upozorava javnost na položaj žena u društvu i izloženost nasilju. Ranije u nedjelju, objavili smo i kako su se oglasili molitelji koji su svoju skupinu ogradili od ovog događaja. Sada se na Facebooku oglasio i Toni Kumerle koji je gazio po ružama.

Potvrdio je da je on na snimci. 'Dragi prijatelji i poznanici, želim se osobno osvrnuti na događaj koji je jučer snimljen i koji se brzo proširio društvenim mrežama. Moj čin nije bio agresija niti napad na ikoga, nego spontani performans kao reakcija na drugi performans 'Tiha misa'. Htio sam skrenuti pažnju na to da se već dulje vrijeme, paralelno s molitvom za domovinu i druge nakane, u neposrednoj blizini održava umjetnički performans posvećen ženskim žrtvama nasilja. Smatrao sam važnim naglasiti kako u društvu često postoji ravnodušnost i pasivnost, bilo prema stvarnim žrtvama, bilo prema građanima općenito, te da je vrlo malo iskrene brige, a puno medijske polarizacije. Nije mi bilo ni na kraj pameti da će se snimka proširiti tom brzinom, niti da će moj čin biti prikazan kao napad na žrtve ili kao da obezvrjeđujem njihove sudbine. Takva interpretacija nikada nije bila moja namjera, niti se s njom mogu poistovjetiti. Ovim putem se ispričavam svima koji su moj čin tako doživjeli, osobito obiteljima žrtava, kojima je i bez ovakvih događaja dovoljno teško nositi se s gubitkom i svakodnevnim podsjećanjem na nasilje. Također želim naglasiti da ruže nisu označavale stvarno mjesto zločina niti službeno spomen-obilježje, već su bile dio umjetničkog performansa. Moj čin, iako nenasilan, u takvom je kontekstu mogao izgledati neprimjereno i žao mi je zbog toga. Ispričavam se i svim prijateljima, kolegama i ljudima koji me podržavaju, a koji su ovim događajem možda dovedeni u neugodan položaj. Nije mi bila namjera baciti sjenu na išta dobro što smo zajedno radili. Još jednom želim jasno reći: Žrtva je žrtva. Svaka zaslužuje poštovanje. Ako je moj čin itko doživio drugačije, iskreno mi je žao. S poštovanjem, Toni Kumerle', rekao je u videu.