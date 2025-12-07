Naši Portali
Izvanredan uspjeh

Pobjeda Armande Mlinarić u Taipeiju

Poreč: Hrvatska streličarka Amanda Mlinarić osvojila zlato na European Grand Prix Poreč
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 23:45

Hrvatska reprezentativka Amanda Mlinarić ostvarila je izvanredan uspjeh osvojivši zlatnu medalju u disciplini složeni luk na prestižnom turniru Taipei Archery Open.

U finalu Mlinarić je u neizvjesnoj borbi pobijedila Heeyeon Yu iz Južne Koreje rezultatom 146-145, nakon što je u polufinalu bila bolja od Korejke So Chaewon (146-145) i u četvrtfinalu svladala Indijku Vennam Jyothi Surekha (145-144).

Osim zlatnog odličja u Taipeiju, Amanda je zahvaljujući ovom uspjehu preuzela prvo mjesto na ukupnoj ljestvici Svjetskog dvoranskog kupa s ukupno 325 bodova, ispred Talijanki Elise Roner (300) i Francesce Aloisi (280).

Ključne riječi
Streličarastvo Amanda Mlinarić

