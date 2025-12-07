Naši Portali
BREAKING
Loše suđenje

Navijači Dinama još uvijek ne mogu doći sebi: Ovo je skandalozno! Gura se jedan klub, zna se koji

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/4
Autor
Karlo Ledinski
07.12.2025.
u 09:16

Dan nakon derbija Dinama i Hajduka i dalje se najviše priča o Sucu Patriku Kolariću. Nažalost, s pravom, jer Kolarić je bio uvjerljivo najlošiji protagonist derbija u Maksimiru. Igrač utakmice, ali u negativnom smislu.

Prvo je uz pomoć kolega iz VAR sobe poništio gol Dinama zbog najobičnijeg "remplanja" u kojem je igrač Hajduka ušao u putanju igraču Dinama, a onda u drugom dijelu u istoj akciji nije dosudio ili jedanaesterac za Dinamo ili drugi, isključujući žuti karton Rebiću. Svojim lošim odlukama Kolarić je direktno utjecao na rezultat utakmice, teško će ga za te previde obraniti i blagonakloni Bertrand Layec. Naravno, dio krivice treba preusmjeriti i na VAR suca utakmice Ivana Bebeka.

Dinamovi navijači ni dan nakon derbija ne mire se s neshvatljivim odlukama Kolarića, prozivaju sudačku organizaciju, njihova šefa Layeca, a traže i reakciju GNK Dinama.

"Skandalozno suđenje! Ovo više nije slučajno, neka klub više konačno reagira na masakr sudaca od prvog kola. Gura se jedan klub, a zna se koji."

"Treba li Hajduk biti prvi? Ili su iz Hajduka uspješno zastrašili suce, ili su suci dobili neke naputke za ovu sezonu"

"Sljedeći derbi moraju suditi strani suci, prošlost je pokazala da je tako najpoštenije."

"Kaznite Kolarića i Bebeka s nekoliko utakmica kazni, pa da i oni osjete posljedice za loše suđenje."

Uglavnom, komentari Dinamovih navijača na stranicama koje prate maksimirski klub pune su komentara gnjevnih navijača...

Ključne riječi
SuperSport HNL Patrik Kolarić

Kupnja