VIDEO Luka Vušković zabio spektakularan gol, ovako nešto se rijetko viđa!

HSV je u susretu 13. kola Bundeslige ugostio Werder Bremen, a Luka Vušković u 75. minuti postigao je spektakularan pogodak petom i donio prednost domaćoj momčadi. Gol koji se uistinu rijetko viđa pogledajte OVDJE.

Ipak, slavlje domaćih nije dugo trajalo jer je Werder izjednačio već tri minute kasnije pogotkom Njinmaha.

Za mladog hrvatskog reprezentativca ovo je bio drugi gol u dresu HSV-a ove sezone, a zabio ga je u svom 11. nastupu za njemački klub.

Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u. Rođen je 2007. godine i spada među najveće europske talente u svojoj generaciji pa nije čudo da ga žele velikani poput Barcelone.