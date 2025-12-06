Naši Portali
IZBORNIK SELEçAA

Carlo Ancelotti komentirao skupinu Brazila i odgovorio hoće li zvati Neymara

Brazil unveils new coach Carlo Ancelotti
RICARDO MORAES/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.12.2025.
u 15:26

Carlo Ancelotti je upitan o Neymarovom potencijalnom uključivanju u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Iako je ostao oprezan, 66-godišnji izbornik ipak je ostavio otvorena vrata za povratak napadača Santosa, koji nije igrao za reprezentaciju više od dvije godine.

Brazil je na Svjetskom prvenstvu 2026. godine dobio "tešku skupinu" u kojoj su mu suparnici Maroko, Škotska i Haiti, izjavio je u petak nakon ždrijeba u Washingtonu brazilski izbornik Carlo Ancelotti.

"Maroko je bio vrlo dobar na prošlom Svjetskom prvenstvu, 2022. u Katru, gdje su stigli do polufinala, dok je Brazil ispao u četvrtfinalu", rekao je izbornik peterostrukih svjetskih prvaka za brazilski kanal Sportv. "Škotska ima vrlo jaku momčad, bit će jako teško", dodao je.

Brazil će prvu utakmicu odigrati 13. lipnja 2026. protiv Maroka, a onda mu slijede susreti s Haitijem 19. lipnja i Škotskom 24.lipnja.

"Moramo pokušati završiti prvi u skupini. Iznad svega, moramo se dobro pripremiti za prvu utakmicu, koja će biti vrlo važna", izjavio je Ancelotti. "Moramo razmišljati o pobjedi u sve tri utakmice. Prvo protiv Maroka, najteže, a i protiv druga dva protivnika. Moramo imati samopouzdanja", dodao je.

Brazil će u ožujku u Sjedinjenim Državama odigrati dvije prijateljske utakmice. jednu s Francuskom i drugu s Hrvatskom.

Carlo Ancelotti također je upitan o Neymarovom potencijalnom uključivanju u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Iako je ostao oprezan, 66-godišnji izbornik ipak je ostavio otvorena vrata za povratak napadača Santosa, koji nije igrao za reprezentaciju više od dvije godine.

Ancelotti je naglasio da će tek u svibnju odabrati svoju momčad, na temelju razine i forme svakog igrača, uključujući i 33-godišnju zvijezdu.

"Ako Neymar zaslužuje biti na Svjetskom prvenstvu, ako je u formi i bolji od nekog drugog, igrat će", kazap je Ancelotti, tvrdeći da "nikome ništa ne duguje".

Neymar, najbolji strijelac Seleçãoa svih vremena (79 golova), bivša zvijezda Barcelone i PSG-a, nije igrao za Brazil od teške ozljede koljena zadobivene 17. listopada 2023.

Brazil je prošao kroz teško razdoblje nakon Svjetskog prvenstva 2022. i do Ancelottijevog dolaska u svibnju izmijenio je tri različita izbornika. U južnoameričkim kvalifikacijama, Brazilci su u ožujku pretrpjeli težak poraz od 1-4 od Argentine.

Brazil je već igrao s Marokom i Škotskom u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 1998. u Francuskoj, a Seleção je pobijedio s 3-0, odnosno 2-1.

A utakmica protiv Haitija imat će poseban značaj, budući da je Brazil predvodio Misiju Ujedinjenih naroda za stabilizaciju na Haitiju (MINUSTAH) od 2004. do 2017.

U kolovozu 2004. Seleção je odigrao povijesnu prijateljsku utakmicu u Port-au-Princeu, pobijedivši 6-0 sa zvijezdama poput Ronalda i Ronaldinha.
Ključne riječi
Brazil reprezentacija Carlo Ancelotti

