NOGOMET

Jedna od najvećih američkih igračica svih vremena najavila odlazak u mirovinu

VL
Autor
Hina
15.10.2025.
u 19:47

Teško je pronaći riječi kako se oprostiti od sporta koji je definirao moj život više od tri desetljeća. Nogomet mi je dao sve i jako će mi nedostajati biti na terenu

Jedna od najboljih američkih nogometašica svih vremena Christen Press (36) najavila je odlazak u mirovinu na koncu sezone.

Press je u dresu američke vrste osvojila dva zlata na svjetskim prvenstvima (2015, 2019), te olimpijsku broncu na Igrama u Tokiju 2021. godine.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

"Teško je pronaći riječi kako se oprostiti od sporta koji je definirao moj život više od tri desetljeća. Nogomet mi je dao sve i jako će mi nedostajati biti na terenu. Hvala obitelji, prijateljima, suigračicama, trenerima i zajednici na ovom prekrasnom putovanju," kazala je.

Za reprezentaciju je upisala 155 nastupa i 64 gola. Posljednje tri godine je članica Angel Cityja, a igrala je i za Manchester UnitedChicago Red StarsKopparbergs/GoteborgUtah Royals...

