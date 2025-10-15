Jedna od najvećih američkih igračica svih vremena najavila odlazak u mirovinu

Jedna od najboljih američkih nogometašica svih vremena Christen Press (36) najavila je odlazak u mirovinu na koncu sezone.
Press je u dresu američke vrste osvojila dva zlata na svjetskim prvenstvima (2015, 2019), te olimpijsku broncu na Igrama u Tokiju 2021. godine.
"Teško je pronaći riječi kako se oprostiti od sporta koji je definirao moj život više od tri desetljeća. Nogomet mi je dao sve i jako će mi nedostajati biti na terenu. Hvala obitelji, prijateljima, suigračicama, trenerima i zajednici na ovom prekrasnom putovanju," kazala je.
Za reprezentaciju je upisala 155 nastupa i 64 gola. Posljednje tri godine je članica Angel Cityja, a igrala je i za Manchester United, Chicago Red Stars, Kopparbergs/Goteborg, Utah Royals...
