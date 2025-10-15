Naši Portali
BUDUĆA ZVIJEZDA

Brazil našao svog Haalanda: Ima 17 godina i vrijedi 100 milijuna eura

Karlo Koret
15.10.2025.
u 17:06

Iako ima samo 17 godina, već je upisao dva nastupa za seniorsku momčad Bahije, a posebno impresivan je njegov učinak za U-20 selekciju kluba za koju je postigao sedam pogodaka u 11 nastupa

Jedno od imena za koje ćemo u budućnosti zasigurno još čuti je ono Wendesona Wanderleyja Santosa de Mela (skraćeno Dell). Ovaj 17-godišnji brazilski napadač dobio je poziv za U-17 reprezentaciju svoje zemlje za U-17 Svjetsko prvenstvo koje će se u studenom održati u Kataru.

Mladi napadać Bahije već je zaradio nadimak 'Haaland iz Sertaa' (Sertão je brazilska regija iz koje dolazi) zbog svojih golgeterskih instinkta koji impresioniraju skaute. Svjesni su njegovog potencijala i u njegovom klubu koji se već zaštitio da ga ne bi izgubio ispod cijene budući da se za njega već interesiraju klubovi poput Manchester Cityja i Milana, piše Marca. U njegov ugovor ugrađena je otkupna klauzula od 100 milijuna eura.

Dell je visok 174 cm, a Guardian ga je nedavno uvrstio na svoj popis 60 najvećih nogometnih talenata rođenih nakon 2008. Uz njega,.na tom su popisu bili i njegovi suigrači iz reprezentacije: krilni napadač Gremija Gabriel Mec i branič iz Sao Paula Angelo Henrique.

Iako ima samo 17 godina, već je upisao dva nastupa za seniorsku momčad Bahije, a posebno impresivan je njegov učinak za U-20 selekciju kluba za koju je postigao sedam pogodaka u 11 nastupa, a stigao je i jednom asistirati. Za U-17 selekciju Seleçãa psotigao je dva pogotka u šest susreta.

Ključne riječi
napadač Erling Haaland brazilski nogometaši

