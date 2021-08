Jedini hrvatski trener koji je pobijedio Messija i Pepovu Barcu: Klub nije pokazao ljudskost prema njemu

Lionel Messi (34) sada je već Barcelonina i povijest, i veliki španjolski klub, ali i Primera počinju novu eru. Novo razdoblje u kojemu španjolska liga, godinama opterećivana Barceloninom megalomanštinom, sada preko noći ostaje bez svoje najveće zvijezde.

Iza genijalnoga Messija ostaju pustoš i zgarište od nekadašnje najjačega europskoga klupskoga natjecanja, što neizravno poručuje i naš splitski Španjolac, dugogodišnji trener niza španjolskih klubova (Burgos, Valladolid, Betis, Las Palmas, Mallorca, Huelva, Numancia...) Sergije Krešić (74).

Kada smo ga jučer pitali – tko je najveća zvijezda španjolskog nogometa i kojemu se će igraču sada najviše veseliti? – Krešić je samo slegnuo ramenima.

– Iskreno, ne pada mi nitko na pamet – uzvratio je Krešić, pa nastavio:

Nisu zreli za Lionela

– Imao sam sreću i privilegij da, budući da živim u Španjolskoj, praktički svaki treći dan gledam Messija na djelu. I to mi je pričinjavalo golemo zadovoljstvo. Sada kada ga više ovdje nema, liga će sasvim sigurno biti osiromašena. Kad-tad će se pojaviti neki novi Messi, znam da će i sada biti nogometaša u Španjolskoj koji će nas oduševljavati, ali teško da će netko ikada biti u stanju u kontinuitetu to ponavljati kao što je to činio Messi – ističe naš stručnjak.

Krešić tvrdi kako Barcelona, pa ni cijela Španjolska, nisu bili dovoljno “zreli za Messija”.

– Ovdje govorimo o mladiću koji u 17 godina koliko je bio profesionalac u Barceloni nikada nije izgovorio niti jednu lošu riječ o svome klubu, dapače uvijek je o njemu govorio samo najljepše. Messi je bez riječi bio pristao na smanjenje svojih primanja za pedeset posto, a novo smanjenje za još trideset posto pokazatelj je nedostatka ljudskosti prema tom sportašu – tvrdi Krešić.

U Barceloni tvrde kako su bili prisiljeni na ovaj korak, nakon uvjetovanja Primere. Messijeva primanja jednostavno su bila pretežak teret za klub.

– Ovdje govorimo o igraču koji je s Barcelonom osvojio trideset pet trofeja! Pa toliko Barcelona nije bila osvojila prije Messija! I koliko god ga bili platili, to je opet ispod razine kakvu bi zaslužio takav nogometaš – tvrdi Krešić.

Što onda ostaje od španjolske lige, kakva će ona sada biti?

– Dovoljno je reći da iz nje odlazi najbolji nogometaš na svijetu. Slušao sam nekidan Menottija koji kaže kako su svi igrači o kojima se govori da su najbolji u povijesti, poput Maradone, Ronalda, Cruyffa ili Messija, za njega fantastični, ali da je samo jedan s drugoga svijeta, Pelé. Ja ne tvrdim da je Messi najbolji ikada i smatram kako se nogometaše iz različitih epoha ne može uspoređivati, ali znam da je Messi gotovo u svakoj utakmici bio najbolji igrač na terenu. Evo, ako je u nekoj bio i najgori, on je i u takvome izdanju znao suigračima pripremiti nekoliko situacija za gol, izmisliti nekoliko novih finti, poteza kojima bi izazvao divljenje. To što je Messi radio u kontinuitetu jednostavno se ne može ponoviti, i zato to nije bilo normalno. Za utakmicu protiv takvoga nogometaša pripremaš se mjesecima. To je nogometaš takve klase, kojemu će zagriženi navijač Real Madrida naći sto mana i pokušati ga ogaditi na sto načina, ali će istodobno, ima li u sebi imalo objektivnosti, ustati i zapljeskati njegovom majstorstvu – naglašava Krešić.

Pripremali smo se 15 dana

Jedini ste hrvatski klupski trener koji je pobijedio Messija i Pepovu Barcelonu, s Numancijom u kolovozu 2008. godine. Koliko ste se dugo vi za nju pripremali?

– Naša priprema trajala je petnaest dana, i na nju, puno sam to puta kazao, nisam bio ponosan. Mi uoči te utakmice, usred ljeta i velikih vrućina, dva tjedna nismo polijevali i šišali naš travnjak kako bismo onemogućili Barcinu tika-taku. U toj utakmici uvijek smo svi bili iza lopte, prepustili smo im posjed i povlačili se, povlačili i povlačili, pa smo, kada im je prostor bio maksimalno smanjen, jedan po jedan agresivno napadali Messija. Ta taktika donijela nam je pobjedu 1:0 – prisjetio se Krešić.

Posjeduje li Messi s 34 godine još uvijek moć i motiv s kojima bi u velikom klubu bio spreman raditi razliku i biti kandidat za Zlatnu loptu?

– Messi je imao sreću da je u ranoj fazi svoje karijere susreo Pepa Guardiolu, kod kojega se naučio ponašanju nogometnoga profesionalca, usto kroz cijelu svoju karijeru bio je pošteđen težih ozljeda. Igrači poput Messija imaju izraženu inteligenciju koja će ih u prijelomnim trenucima karijere sigurno odvesti u pravi smjer, a pritom za najbolji savjet o svojoj budućnosti neće poslušati nikoga drugoga osim samoga sebe i ljudi iz svoga najbližega okruženja, odnosno obitelji. Takvi sportaši su, istina, samoživi, ali posjeduju iznimnu hrabrost, odlučnost i sportsku kulturu. Jednom je jedan takav, Iniesta, na jednoj utakmici pionira u Las Palmasu prohodao 50 metara samo kako bi me pozdravio – zaključio je Sergije Krešić.

POGLEDAJTE: Veliki razgovor s Goranom Ivaniševićem