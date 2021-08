Brat vlasnika PSG-a objavio: 'Pregovori su zaključeni, Messi dolazi'

Rasplet oko Lionela Messija dolazi brže nego što je itko očekivao, a nakon što je Barcelona objavila Argentinac odlazi, brat katarskog emira potvrdio je da Messi potpisuje za Paris Saint-Germain.

Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani, koji je brat Emira koji je vlasnik PSG-a, potvrdio je u objavi na društvenim mrežama da su pregovori s Messijem završeni i da će uskoro uslijediti službena objava.

"Pregovori su službeno zaključeni, bit će objavljeno kasnije #Messi", objavio je Al-Thani na Twitteru.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII