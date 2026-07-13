Evo zašto se HNS odlučio za Slavena Bilića i kakvu ulogu u svemu ima Luka Modrić

Sve je spremno za početak drugog mandata Slavena Bilića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza sazvana za ponedjeljak trebala bi biti samo formalnost na kojoj će Bilić dobiti jednoglasnu podršku i biti potvrđen kao nasljednik Zlatka Dalića.

Prema dostupnim informacijama, Biliću je pripremljen dvogodišnji ugovor koji bi ga na izborničkoj funkciji trebao zadržati do završetka Europskog prvenstva 2028. godine, čime se otvara novo poglavlje za vatrene nakon odlaska najuspješnijeg izbornika u povijesti. Bilić se tako vraća na poziciju koju je obnašao od 2006. do 2012. godine, a pred njim je zadatak nadograditi temelje koje je postavio njegov prethodnik i povesti reprezentaciju u nove pobjede, počevši s utakmicama Lige nacija već u rujnu.

Poznavanje mentaliteta

Dolazak Bilića ne predstavlja radikalan rez, već logičan i pomno promišljen potez vodstva Saveza. Nakon povijesnih uspjeha pod Dalićem, koji, po svemu sudeći, karijeru nastavlja na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata, HNS se odlučio za rješenje koje jamči stabilnost, autoritet i duboko poznavanje mentaliteta momčadi.

Bilićeva prednost nije samo bogato trenersko iskustvo stečeno u Engleskoj, Turskoj i Rusiji već i činjenica da savršeno poznaje ozračje i pritisak koji nosi vođenje nacionalne vrste. Njegovo imenovanje, kako se doznaje iz krugova bliskih HNS-u, ima snažnu potporu unutar Izvršnog odbora, gdje vlada uvjerenje da je upravo on osoba koja može donijeti svježu energiju, a istovremeno sačuvati pobjednički duh utkan u momčad posljednjih godina.

Naravno, jasan naglasak u tom smislu u ovoj priči ima i Luka Modrić, ikona koja je zadnjih godina definirala odnose u reprezentaciji, postavila vrijednosni sustav i fizionomiju momčadi na terenu i izvan njega. Bilićev odnos s Modrićem, odnosno uzajamni respekt, opće je poznata stvar. Podsjetimo, upravo je Bilić u svom prethodnom mandatu Modriću dao ključnu ulogu u reprezentaciji.

Kapetan je podržao stav vodstva saveza, a za Bilića je to iznimno važno, kao što bi bilo važno za bilo kojeg izbornika koji dolazi u svlačionicu vatrenih. Jer, ključna je Modrićeva uloga i moć da bude katalizator i jednostavan alat za rješavanje bilo kakvih početnih nejasnoća. Ne treba posebno naglašavati što Modrićev autoritet znači u svlačionici vatrenih. Sasvim logično, to bi značilo da će Luka produžiti svoju reprezentativnu priču, najmanje za ono što vatrene očekuje u bliskoj budućnosti, odnosno u Ligi nacija.

Priča o Slavenu Biliću i Luki Modriću jedna je od temeljnih priča moderne hrvatske reprezentacije. Počela je davno prije velikih stadiona i Zlatnih lopti, u svlačionici U-21 reprezentacije, gdje je mlad i tada 37-godišnji izbornik prepoznao nešto posebno u tihom i tehnički potkovanom mladiću.

Dijeli nove uloge

Bilić je Modriću dao kapetansku vrpcu u mladoj reprezentaciji nakon samo nekoliko utakmica, što je bio potez bez presedana. Luka je bio dvije godine mlađi od većine suigrača i nije bio glasan lider, ali je na terenu preuzimao odgovornost. No ono na što Bilić također mora računati je i smanjivanje ovisnosti o senatorima i davanje ključne uloge novoj generaciji koju predvode Joško Gvardiol, Petar Sučić ili Martin Baturina. Isto tako, može se očekivati da će Bilić ostati vjeran svojoj doktrini u kojoj mu je uvijek bilo važno na teren poslati što više igrača koji su 'dobri s loptom'.

Svjestan je posebne vrijednosti koju reprezentacija ima u unutarnjim odnosima, koji su oduvijek bili ključni uvjet uspjeha vatrenih i razlog zbog kojeg smo nogometna velesila. Puno je toga, dakle, posloženo za novu uspješnu stranicu naše reprezentativne priče.