Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STARI ZNANCI

Policija se priprema za logističku noćnu moru uoči susreta Engleske i Argentine

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hina
13.07.2026.
u 06:52

Argentinski navijači i igrači kontinuirano spominju Falklandske otoke. Nakon plasmana u četvrfinale "Gauči" su u svlačionici pjevali "Za Malvine, za Diega, za Leov posljednji ples."

Policija u Atlanti upoznata je s poviješću odnosa Engleske i Argentine, te se priprema za složenu operaciju uoči polufinala Svjetskog prvenstva u srijedu navečer u tom gradu. Policija je svjesna mogućnosti povećanja napetosti zbog odnosa između zemalja.

Internetom već kruže snimke manjih nereda između argentinskih i engleskih navijača u subotu. Na jednoj se vidi navijač "Tri lava" na stadionu kako razmjenjuje udarce s trojicom muškaraca u argentinskim dresovima, dok se na drugoj snimci skupina navijača u argentinskim dresovima suočava s engleskim navijačima u baru.

Prema riječima američkih dužnosnika, engleski navijači su se do sada ponašali besprijekorno tijekom cijelog turnira.

U SAD-u postoji ogromna argentinska dijaspora, posebno na Floridi , i očekuje se da će mnogi otići u Atlantu prije utakmice.

Argentinski navijači i igrači kontinuirano spominju Falklandske otoke. Nakon plasmana u četvrfinale "Gauči" su u svlačionici pjevali "Za Malvine, za Diega, za Leov posljednji ples."

Jedna verzija pjevala se tijekom cijelog argentinskog puta do naslova na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, a ažurirana je za turnir 2026. Originalna pjesma započinje stihovima 'Rođen sam u Argentini, zemlji Diega i Lionela, i dečki s Malvina koje nikada neću zaboraviti'.

Ažurirana verzija sada sadrži stihove 'Ja sam Argentinac od kolijevke do groba, za Malvine, za Diega, za Leovo posljednje poglavlje', referirajući se na legende Diega Maradonu i Messija.

Malvini su argentinski naziv za Falklandske otoke, gdje je 1982. godine poginulo 649 njihovih vojnika nakon što su pokušali vratiti teritorij od Ujedinjenog Kraljevstva.

Posebnu pažnju u nogometnim odnosima između ove dvije zemlja izaziva i "Božja ruka" Diega Maradone. Bio je to jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti World Cupa. Riječ je o četvrtfinalu SP-a 1986. u Meksiku, a Argentina je pobijedila Englesku sa 2-1.

Šest minuta nakon početka drugog poluvremena, Maradona je utrčao u kazneni prostor i "nadskočio" engleskog vratara Petera Shiltona, te podignutom rukom iznad glave udario loptu rukom prebacivši čuvara mreže. Unatoč prosvjedima engleskih igrača, gol je priznat, a Maradona ga je kasnije pripisao 'Božjoj ruci'.

Četiri minute nakon prvog gola "mali zeleni" je postigao gol stoljeća, kako su ga kasnije prozvali. U 11 sekundi je dodirnuo loptu 11 puta i savladao petoricu igrača prije nego što je prevario Shiltona i zabio s desne strane kaznenog prostora. Gary Lineker je smanjio  u završnici susreta. Argentina je prošla dalje i potom osvojila svoje drugo Svjetsko prvenstvo.
Ključne riječi
SP 2026. Engleska reprezentacija Argentina reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!