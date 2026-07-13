Hrvatska potonula na europskom tržištu nekretnina: 'Kupci više ne mogu pratiti cijene, a prodavatelji ne popuštaju'

Za više od četiri posto pao je broj realiziranih kupoprodaja stambenih nekretnina u Hrvatskoj u prošloj godini, najviše u Europskoj uniji. Prema podacima koje je objavio Eurostat, pad iznosi 4,1 posto u odnosu na 2024. godinu. Na drugom je mjestu Bugarska s padom od 2,5 posto, a na trećem Poljska s nešto više od jedan posto. Najživlje tržište nekretninama imala je susjedna Slovenija s rastom kupoprodaje od čak 30 posto, a slijede ju Litva i Austrija.

Jasna Biliškov Barun, direktorica tvrtke Biliškov nekretnine, kaže za Večernji list da treba razlikovati statistiku stambenih nekretnina, dakle kuća i stanova, od ukupnog tržišta nekretnina. Prema Eurostatu, napominje, broj transakcija stambenih nekretnina u Hrvatskoj pao je za 4,1 posto, dok podaci Ministarstva prostornog uređenja pokazuju da je ukupan broj kupoprodaja svih vrsta nekretnina pao za čak 21,7 posto! - To upućuje na značajno usporavanje tržišne aktivnosti, osobito u segmentima zemljišta i investicijskih kupnji.

Glavni razlog nije nedostatak interesa za nekretnine, nego kombinacija visokih cijena, smanjene dostupnosti kvalitetnih nekretnina i činjenice da dio kupaca više ne može pratiti rast cijena vlastitim primanjima ili kreditnom sposobnošću. Tržište je ušlo u fazu svojevrsne ravnoteže u kojoj prodavatelji i dalje očekuju visoke cijene, dok kupci postaju oprezniji – ističe. Pema internim podacima tvrtke koju vodi, tijekom proteklog razdoblja bilježi se pad broja upita te realiziranih kupoprodaja od strane kupaca iz zemalja eurozone.

- Iako interes stranih kupaca i dalje postoji, primjetno je da se odluke o kupnji donose sporije nego prethodnih godina, a investitori i privatni kupci pažljivije procjenjuju rizike i očekivane prinose. Važno je naglasiti da se ne radi o padu cijena, nego o padu broja transakcija. Potražnja za kvalitetnim nekretninama u Zagrebu i na atraktivnim jadranskim lokacijama i dalje postoji, ali se kupci znatno duže odlučuju na kupnju nego prije nekoliko godina. U nastavku 2026. očekujem stabilnije tržište s umjerenim brojem transakcija. Ne vidim razloge za značajniji pad cijena na najtraženijim lokacijama, ali očekujem veći prostor za pregovore i selektivniji pristup kupaca, osobito kod precijenjenih nekretnina – zaključuje Biliškov Barun.

Boro Vujović, direktor agencije za nekretnine Opereta, kaže da je pad kupoprodaje posljedica više faktora, kombinacija svega što se događa posljednjih godina. Od pandemije koronavirusa rastao je interes za nekretninama, a rast cijena doveo je do toga da su postale nedostižne dobrom dijelu kupaca, kako onih koji rješavaju stambeno pitanje, tako i strancima koji kupuju "second home" destinaciju. I njima su cijene danas previsoke. - Kad tome dodamo niske kamatne stope, dobijemo miks koji dovodi do toga da imamo potražnju, a nemamo ponudu. Nedovoljno se gradi, sporo se izdaju građevinske dozvole... - nabraja Vujović. Hoće li cijene nekretnina padati, teško je prognozirati. Oni koji su ih kupili kao investicije nemaju, kaže, razloga prodavati ih po nižim cijenama, jedino ako se za kredite koje su podigli za kupnju nekretnina promijeni kamatna stopa, pa ih više ne bi mogli financirati, ili ako turistička sezona prođe slabije od očekivanog, pa oni koji su digli investicijski kredit za najam ne zarade dovoljno za podmirenje rata kredita. No, ako se to i dogodi, to je mali dio tržišta nekretninama.

Sergio Serdarušić iz Euroville kaže za Večernji list da pad broja kupoprodajnih transakcija u 2025. god. ne treba tumačiti kao znak slabljenja tržišta nekretnina. - Riječ je o očekivanoj tržišnoj korekciji nakon nekoliko godina izrazito visokog volumena transakcija, tijekom kojih je tržište raslo znatno brže od dugoročnog prosjeka. Takva korekcija predstavlja normalnu fazu tržišnog ciklusa. Ključni pokazatelji i dalje potvrđuju stabilnost, potražnja je vrlo visoka, a cijene nekretnina ne padaju. Treba uzeti u obzir i strukturu kupaca. Na ukupan broj transakcija značajno utječu strani državljani, koji su prethodnih godina bili važan generator potražnje, osobito na obali. U uvjetima inflacije i povećane gospodarske neizvjesnosti dio tih kupaca odgađa kupnju treće nekretnine za odmor, što prvenstveno utječe na volumen transakcija. U narednom razdoblju očekujem stabilizaciju broja transakcija, uz postupni oporavak tržišne aktivnosti. Ne očekujem značajniju korekciju cijena jer su temeljni tržišni faktori i dalje povoljni, ponuda kvalitetnih nekretnina ograničena, dok je potražnja, potaknuta domaćim kupcima, investitorima i interesom stranih državljana, i dalje snažna. Vjerujem da ćemo ući u fazu umjerenijeg, ali održivog rasta, s manjim oscilacijama u broju transakcija nego što smo ih bilježili prethodnih godina – zaključuje.

- Pad broja prodanih nekretnina u Hrvatskoj nije iznenađenje. Nakon nekoliko godina iznimno snažnog rasta cijena i velikog investicijskog interesa, tržište je ušlo u fazu prirodne korekcije. Glavni razlozi su visoke cijene nekretnina, smanjena priuštivost za domaće kupce, skuplje financiranje te određena neizvjesnost zbog poreznih i regulatornih promjena. Istodobno, ponuda kvalitetnih nekretnina i dalje je ograničena, zbog čega cijene ne padaju unatoč manjem broju transakcija. Očekujem da će se tržište tijekom 2026. stabilizirati, uz umjeren rast broja kupoprodaja, osobito ako se nastavi pad kamatnih stopa i poveća ponuda novih stanova. Ne očekujem značajniji pad cijena na atraktivnim lokacijama, već selektivno tržište u kojem će kvalitetne nekretnine i dalje zadržavati vrijednost, dok će se manje atraktivne prodavati sporije i uz veći prostor za pregovore - kaže nam Branko Papeš, direktor tvrtke Dogma nekretnine.