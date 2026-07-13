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DALIĆEV NASLJEDNIK

HNS će danas objaviti da je Slaven Bilić novi izbornik, od 14 sati pratite konferenciju za medije

Split: Konferencija Future Minds te panel Irene Orlović i Slavena Bilića
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
13.07.2026.
u 07:25

Prema dostupnim informacijama, Biliću je pripremljen dvogodišnji ugovor koji bi ga na izborničkoj funkciji trebao zadržati do završetka Europskog prvenstva 2028. godine, čime se otvara novo poglavlje za vatrene nakon odlaska najuspješnijeg izbornika u povijesti.

Sve je spremno za početak drugog mandata Slavena Bilića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza sazvana za ponedjeljak trebala bi biti samo formalnost na kojoj će Bilić dobiti jednoglasnu podršku i biti potvrđen kao nasljednik Zlatka Dalića.

Prema dostupnim informacijama, Biliću je pripremljen dvogodišnji ugovor koji bi ga na izborničkoj funkciji trebao zadržati do završetka Europskog prvenstva 2028. godine, čime se otvara novo poglavlje za vatrene nakon odlaska najuspješnijeg izbornika u povijesti. Bilić se tako vraća na poziciju koju je obnašao od 2006. do 2012. godine, a pred njim je zadatak nadograditi temelje koje je postavio njegov prethodnik i povesti reprezentaciju u nove pobjede, počevši s utakmicama Lige nacija već u rujnu.

Nakon sjednice Izvšnog odbora u zagrebačkom Hiltonu od 14 sati održat će se konferencija za medije na kojoj će se objaviti da je Slaven Bilić novi izbornik. Moći ćete je pratiti uživo na našem portalu.

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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Slaven Bilić

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