NAKON UTAKMICE

Jarni uputio ozbiljnu kritiku Kramariću, istaknuo je spornu odluku: 'To više nikada ne smije napraviti'

09.09.2025.
u 11:10

U svom 108. nastupu za Hrvatsku, Kramarić je postigao 36. pogodak i sada mu nedostaje još devet da se izjednači s rekordom Davora Šukera

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je novu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na Maksimiru je svladala Crnu Goru rezultatom 4:0. Strijelci za Vatrene bili su Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić, dok je Edvin Kuč zatresao vlastitu mrežu.

Iako se Kramarić upisao među strijelce, analitičar Nove TV Robert Jarni zamjerio mu je potez iz završnice prvog poluvremena, kada se odlučio na udarac umjesto da posluži slobodne suigrače.

"Ovo se ne smije nikad više dogoditi, ima na drugoj stativi čovjeka koji je sam, samo će je gurnuti unutra. On je trčao da ga može stići i bio mu je sam na drugoj stativi. Moraš ispoštovati čovjeka koji je išao iza tebe", istaknuo je Jarni.

Dodao je i da su treneri u takvim situacijama jasni: "U toj situaciji treneri kažu da ispoštuješ igrača koji dolazi iz drugog plana. Sve je napravio dobro, istrčao je, dao prostora igraču da mu utrči, ima još rješenje na drugoj strani. Ima tri rješenja za koje je vjerojatnije da će akcija rezultirati golom."

Unatoč toj kritici, 34-godišnji napadač Hoffenheima ušao je u povijest. U svom 108. nastupu za Hrvatsku postigao je 36. pogodak i sada mu nedostaje još devet da se izjednači s rekordom Davora Šukera.

