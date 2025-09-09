Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA LJESTVICA

Hrvatska još jednom pokazala da je svjetska velesila: Evo što nam treba da budemo nositelji na SP-u

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 10:40

Sjajna je vijest što naši nogometaši nakon rujanskog prozora drže upravo devetu poziciju, posljednju koja vodi u prvu jakosnu skupinu.

Utakmica Hrvatske u Pragu protiv Češke neće biti ključna samo što se tiče plasmana na svjetsko prvenstvo, već i za naša nadanja o mjestu u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu za Mundijal koje donosi lakše protivnike u grupnoj fazi. Ponovimo, 12 je nositelja, domaćini Kanada, SAD i Meksiko popunili su tri mjesta, a preostalih devet pripast će najbolje rangiranim reprezentacijama na Fifinoj ljestvici. 

Sjajna je vijest što naši nogometaši nakon rujanskog prozora drže upravo devetu poziciju, posljednju koja vodi u prvu jakosnu skupinu. Fantastičnu poziciju smo zauzeli zahvaljujući senzacionalnom porazu Njemačke od Slovačke (2-0), koja je izgubila 18 bodova i tako nam omogućila da ju prestignemo s 1714 bodova. Međutim, bit će poprilično teško i zadržati to toliko željeno deveto mjesto.

Trenutno ovisimo sami o sebi i morat ćemo pobijediti sve četiri utakmice do kraja kvalifikacija. To ne bi trebalo biti problem protiv Farskih otoka, Gibraltara te Crne Gore u Podgorici, ali Češka će nam biti najveći izazov.  Upravo zato će utakmica u Pragu biti ključna za naše ciljeve, jer ako kiksamo postoji velika šansa da ćemo izgubiti devetu poziciju i mjesto nositelja. 

Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
11:54 09.09.2025.

nakon rujanskog prozora....? O kojem prozoru je riječ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još