Hrvatska još jednom pokazala da je svjetska velesila: Evo što nam treba da budemo nositelji na SP-u

Utakmica Hrvatske u Pragu protiv Češke neće biti ključna samo što se tiče plasmana na svjetsko prvenstvo, već i za naša nadanja o mjestu u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu za Mundijal koje donosi lakše protivnike u grupnoj fazi. Ponovimo, 12 je nositelja, domaćini Kanada, SAD i Meksiko popunili su tri mjesta, a preostalih devet pripast će najbolje rangiranim reprezentacijama na Fifinoj ljestvici.

Sjajna je vijest što naši nogometaši nakon rujanskog prozora drže upravo devetu poziciju, posljednju koja vodi u prvu jakosnu skupinu. Fantastičnu poziciju smo zauzeli zahvaljujući senzacionalnom porazu Njemačke od Slovačke (2-0), koja je izgubila 18 bodova i tako nam omogućila da ju prestignemo s 1714 bodova. Međutim, bit će poprilično teško i zadržati to toliko željeno deveto mjesto.

Trenutno ovisimo sami o sebi i morat ćemo pobijediti sve četiri utakmice do kraja kvalifikacija. To ne bi trebalo biti problem protiv Farskih otoka, Gibraltara te Crne Gore u Podgorici, ali Češka će nam biti najveći izazov. Upravo zato će utakmica u Pragu biti ključna za naše ciljeve, jer ako kiksamo postoji velika šansa da ćemo izgubiti devetu poziciju i mjesto nositelja.

🔝 Top 12 in FIFA ranking (as of 8 Sep):



1⃣ 🇦🇷 1890

2⃣ 🇪🇸 1875

3⃣ 🇫🇷 1868

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1814

5⃣ 🇧🇷 1783

6⃣ 🇵🇹 1773

7⃣ 🇳🇱 1754

8⃣ 🇧🇪 1740

9⃣ 🇭🇷 1714 (➕4.6)

---

1⃣0⃣ 🇮🇹 1710 (➕5.0)

1⃣1⃣ 🇲🇦 1706 📈 (➕4.1)

1⃣2⃣ 🇩🇪 1704 📉



▪️CRO 🇭🇷 hold their ground on 9th

▪️ ITA 🇮🇹 are close but they… — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025