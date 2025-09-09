Naši Portali
KRUŽILA INTERNETOM

Žena pokazala Modrićevu sliku iz djetinjstva: 'Pričaju da je bio čobančić, evo prave istine'

09.09.2025.
u 10:05

Jedna fotografija iz Lukinih mlađih dana masovno je kružila internetom. Fotografija je nastala prije 25 godina na trgu u Zadru, na njoj je u prvom planu djevojčica, a u drugom nekoliko dječaka, među kojima i mladi Luka Modrić na biciklu.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i najbolji naš nogometaš svih vremena Luka Modrić unatoč veteranskim godinama ne misli prestati s vrhunskim nogometom. Danas Modrić slavi 40. rođendan, no i dalje igra na vrhunskoj razini i to u dresu talijanskog Milana, a očekuje se kako će predvoditi Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. 

Jedna fotografija iz Lukinih mlađih dana počela masovno je kružila internetom. Fotografija je nastala prije 25 godina na trgu u Zadru, na njoj je u prvom planu djevojčica, ali u drugom nekoliko dječaka, među kojima i mladi Luka Modrić na biciklu. Fotografiju možete pogledati OVDJE

– Ja sam uvijek voljela fotografirati svoju djecu, a na ovoj je fotografija moje kćeri, koja je te 1999. godine imala 4 godine. U gradu je bilo neko događanje, a Luka se našao slučajno u kadru. On ih je animirao, pričao je, a oni ga pozorno slušaju – ispričala je za portal Morski.hr, doktorica iz Zadra, Nada Perković Kevrić.

– A kad se Luka probio, pričalo se u medijima, da je čuvao koze. Ja sam htjela pokazati da je on i gradski dečko. Sjetila sam se da imam tu sliku, pa sam je odlučila pokazati javno. Ja sam inače stomatolog u mirovini i jedno vrijeme radila sam na zadarskom nogometnom stadionu, pa je jedno vrijeme i Luka bio kao pacijent kod mene da ispravi svoje zubiće – ispričala je liječnica Nada Perković Kevrić.

– Sjećam ga se još tada kao velikog animatora i snalažljivog dječaka. Kad god bi pričao, svi bi ga slušali, kao i na toj slici. Bila sam zaintrigirana kako su ga svojedobno prikazali kao malog čobančića. No htjela sam pokazati da nema veze odakle ste potekli, nego tko ste kao karakter. On je bio lider od malih nogu – zaključila je ova Zadranka.

Luka Modrić

