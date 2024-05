Jakirović nahvalio osječko čudo od djeteta: 'On je bogatstvo hrvatskog nogometa'

Dinamov trener Sergej Jakirović najavio je subotnju utakmicu u kojoj se njegova momčad susreće s Osijekom. Za matematičku potvrdu naslova prvaka, plavima je u posljednja tri kola potrebno još pet bodova. Doduše, priča može biti završena već danas, u slučaju da Rijeka ne pobijedi u Varaždinu.

– Očekuje nas zahtjevna utakmica s dobrim protivnikom. U zadnje vrijeme igraju jako dobro, dolaze da bi nam nešto uzeli, poznavajući mog prijatelja Zekića. Nakon 24 dana konačno igramo kod kuće, zaželjeli smo se domaćeg terena i publike i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu. Uvijek je s Osijekom zanimljivo i neizvjesno do kraja, tako očekujem da će biti i sutra. Kad igrate u Osijeku, ipak je drukčija atmosfera i utakmica, ali pred našom publikom će biti lakše – rekao je Jakirović u uvodu.

Pohvalno je pričao o Osijekovu sustavu.

– Bore se za plasman u Europu, normalno je da ništa ne ide preko noći pa je tako i kolegi Zekiću trebalo vremena spoznati unutarnje snage momčadi. On se voli igrati sa sustavima, u napadu je dobio Ramóna Miéreza i Antona Matkovića koji je kao mladi igrač, tek 2006. godište, skrenuo ogromnu pažnju na sebe. Matković je bogatstvo hrvatskog nogometa. Tu su i Domagoj Bukvić, Marin Prekodravac, također mladi nogometaši, pa Darko Nejašmić kao organizator igre. Imaju zanimljive igrače koji mogu zapapriti suparniku.

Hoćete li odmarati neke igrače za prvu utakmicu finala Kupa?

Ne. Igrat ćemo u najjačem sastavu. Sigurno je samo da nema Kulenovića.

Kakvo je stanje s ozljedama?

– Dobro je, nemamo ozlijeđenih. Luka Stojković se oporavlja, nema više problema s mišićem zbog čega je bio izvan treninga, ali ipak neće biti u kadru za ovu utakmicu. Sigurno je da će izostati Sandro Kulenović zbog žutih kartona.

Govorio je Jakirović o nekim ključnim trenucima ove sezone, pojasnio kada se dogodio klik u njegovu sustavu.

– Kad smo ispali iz Europe, a to nije bilo nimalo ugodno, dobili smo više mogućnosti u trenažnom procesu. Pripremamo se u normalnom mikrociklusu od sedam dana, to nam omogućuje da puno više radimo na nekim stvarima. Prije toga, u onakvom gustom rasporedu, trenažni proces nije postojao. U međuvremenu smo uhvatili zamah, a i prije toga sam rekao da će nam ključne biti četiri utakmice u gostima. To smo uspješno apsolvirali, osvojili bodove i sami odlučujemo o svojoj sudbini.

Osjeća li da je pritisak u ovome trenutku ipak nešto manji nego prije?

– Već smo konstatirali da je u Dinamu uvijek pritisak. Čak i kad igrate prijateljsku utakmicu, morate pobijediti. Osim toga, nije sve još matematički osigurano i pritisak postoji – zaključio je trener modrih Sergej Jakirović.

