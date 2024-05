Ishitreno je ukinut sustav koji je stvorio Olma, Gvardiola i Šutala, a u svemu pati i reprezentacija

Dani Olmo, Joško Gvardiol, Dominik Livaković, Josip Šutalo, Lovro Majer, Borna Sosa, Josip Brekalo, Dominik Kotarski, Nikola Moro, Filip Uremović, Nikola Čavlina, Niko Janković, Dino Perić, Filip Benković, Ivan Šunjić, Tibor Halilović, Domagoj Pavičić... I još mnogi drugi. Svima njima zajedničko je da su na početku svoje seniorske karijere igrali za Dinamo 2, momčad koja se natjecala u tadašnjoj 2. HNL. A trenirali su ih također vrlo respektabilni i poznati treneri – Željko Sopić, Damir Krznar, Igor Jovićević, Mario Cvitanović, Sreten Ćuk... Nadalje, kroz Hajduk II seniorski su nogomet pak prvi put okusili Ivo Grbić, Domagoj Bradarić, Emir Sahiti, Marin Ljubičić, Mario Vušković, Dario Špikić, Jurica Pršir, Darko Nejašmić, Anthony Kalik, Ante Palaversa... A za Osijek II su pak svojedobno igrali Ivica Ivušić, Dion Drena Beljo, Stjepan Radeljić, Petar Bočkaj, Domagoj Bukvić, Adrian Leon Barišić...

Mihael Mikić: Zabrinut sam

Danas, zbog pravilnika HNS-a donesenog od sezone 2021./2022., drugih momčadi više nema, a već nakon tri godine vidimo koliko je ta odluka ustvari bila ishitrena i loša.

VIDEO Ostaje li Dinamo na ljeto bez Petkovića? Evo što kažu izvori bliski vođi plavih

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mislim da je HNS tu napravio veliku pogrešku. Zbog te odluke događa se da posljednje dvije-tri godine Dinamovi klinci jednostavno propadaju iz prijelaza u juniore u seniore, a Hajdukova zlatna generacija koja je igrala finale Lige prvaka praktički se već raspala. Sve bi bilo drukčije, odnosno puno više tih dečki bi uspjelo da u drugom rangu HNL-a i dalje postoje B momčadi Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka. Veliku pogrešku napravili smo ukidanjem tih B momčadi, jer nije dobro da za te mlade igrače tražiš neku filijalu izvan grada, odnosno izvan kluba u kojem su igrali godinama prije toga. Primjerice, Hajduk svoju filijalu ima u slovenskom Radomlju, no vjerujte da ti juniori odlazak u Radomlje shvaćaju kao kaznu, kao veliki korak unatrag. Godinama prije toga su bili u istom klubu, a sad odjednom odlaze u nepoznato. Zbog toga će veliki dio njih propasti, odnosno neće ostvariti karijeru kao što bi trebali – rekao nam je nedavno Mihael Mikić, koji je svojedobno i sam bio pomoćni trener u u Dinamo 2, pa najbolje zna koliko je takav sustav iznjedrio velikih igrača.

Neke od njih i sam je trenirao kao pomoćni trener Dinama 2.

– Kroz Dinamo 2 u seniorski nogomet su krenuli Olmo, Gvardiol, Šutalo, mislim da više nema potrebe nabrajati. To igranje druge lige je bila najbolja odskočna daska za njih, pogotovo što se to događalo uz vrhunske trenere poput Krznara, Jovićevića, Sopića i ostalih. Dinamo je sad primoran tražiti neku filijalu, no nije to ni približno isto, jer dečke će u toj filijali dočekati novi sistem rada, nepoznati treneri pa će se mnogi od njih pogubiti. Nažalost, mnogi od njih već su se i pogubili ukidanjem tih drugih momčadi. Naprimjer, Fran Tomek i Ivan Šarinić, koji su bili ekstratalenti Dinama prije 2-3 godine, a sada im se dogodio veliki zastoj u karijeri. Da su imali razvojni put poput Gvardiola i Olma u Dinamu II, uvjeren sam da bi bilo drukčije, da bi danas bili dio prve momčadi plavih – kaže Mikić.

Zastojem razvoja juniora koji prelaze u seniorski nogomet gube najbolji hrvatski klubovi, ali u konačnici gubi i hrvatska reprezentacija. Zato bi HNS možda trebao preispitati tu svoju odluku iz 2021. godine.

Do tada će pak naši najbolji klubovi morati tražiti filijale u koje će slati svoje izlazne juniore. Dinamo je već neko vrijeme u intenzivnim pregovorima s klubovima koji bi mu mogli biti filijala, a u kombinaciji je i jedan slovenski prvoligaš. U Maksimiru su svjesni da si više ne smiju dozvoliti propadanje najvećih talenata iz juniorskog pogona. Posljedice nepostojanja takvog sistema u zadnje tri godine već se itekako vide, jer osim Baturine i Sučića, Dinamo trenutačno nema niti jednog mladog igrača kojeg može dobro unovčiti. Ustvari, u posljednje dvije godine tek je jedan junior, Luka Vrbančić, uspio napraviti direktan prijelaz iz juniora u seniore. Doduše, zasad sa skromnom minutažom kod Jakirovića. Slična je stvar i u Hajduku, čiji su se igrači na posudbi u Solinu i Radomlju uglavnom pogubili, odnosno bore se za opstanak u svojim ligama. Većini tih igrača razvojni proces je zapeo, a zapeo je zbog toga što je, ne lažimo se, potpuno nelogično obući dres Radomlja nakon što si 10-ak godina u omladinskim kategorijama nosio dres Hajduka. Već to što si završio u Radomlju, a ne barem na širem popisu seniorske momčadi Hajduka, degradira tvoj razvojni put.

Pobuna većine drugoligaša

A zašto su uopće zabranjene druge momčadi naših najvećih klubova u drugom rangu natjecanja? Najveći su zagovornici te odluke uglavnom bili drugoligaši koji su smatrali da se prečestim promjenama u kadrovima drugih momčadi prvoligaških klubova utječe na regularnost natjecanja. Smetalo im je što su prvoligaši mogli u B momčad, kako god su poželjeli, spuštati igrače koji su igrali za prvu momčad. To se trebalo drukčije uvjetovati, naprimjer pravilom da igrači s više od pet nastupa za prvu momčad u tekućoj sezoni ne smiju više igrati za drugu momčad. Na kraju se ipak popustilo većini drugoligaških klubova, a posljedica je bila ukidanje B momčadi Dinama, Osijeka, Hajduka...

GALERIJA Ovo je popis najskupljih hrvatskih igrača. Jednom vatrenom cijena je drastično skočila