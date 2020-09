Izvor iz Argentine otkrio što je dogovoreno na sastanku o Messijevu ostanku u Barci

Sastanak predsjednika Barcelone Josepa Maria Bartomeua i menadžera Blaugrane Javiera Bordasa s jedne, te Jorgea i Rodriga Messija, oca i brata argentinskog nogometaša Lionela Messija s druge strane, završio je jučer bez dogovora, prenosi AP pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa situacijom.

Sastanak je trajao 90 minuta, ali nije doveo do sporazuma, jer je svatko ostao na svojim stavovima.

Kako navodi izvor agencije, razgovaralo se o Messijevom zahtjevu da napusti klub, ali niti jedna strana nije bila spremna na ustupke.

No, četiri sata nakon sastanka, Martin Arevalo, novinar televizije TyC, koji je otkrio da je Messi burofaxom prije dva tjedna od Barcelone zatražio da ga bez odštete pusti iz kluba, objavio je novu ekskluzivu:

"Leo ozbiljno razmatra da ostane u Barceloni do idućeg ljeta i onda je u velikom stilu napusti bez odštete po isteku ugovora. Postoji 90 posto šanse da će Messi ostati u Barceloni. Tu odluku mogao i službeno objaviti danas. Ovaj četvrtak će dati odgovor na pitanje o Messijevoj budućnosti. Međutim, sada je najizgledniji scenarij, koji se do jučer činio nemogućim, da najbolji nogometaš svijeta ostane u Barceloni do kraja lipnja 2021. On je trenutno najbliži takvoj odluci - piše Arevalo te dodaje kako je to što ga vođe Barcelone doslovno mole da ostane izazvalo potpuni preokret kod Messija.

I drugi izvor iz Argentine potvrđuje kako je porasla mogućnost da Messi ostane u Barceloni još jednu sezonu.

- Ljudi od najvećeg Leovog povjerenja javili su mu da je sastanak bio dobar i konstruktivan. Leov otac i brat, prenijeli su mu zaključke sastanka. Bartomeu im je rekao da Barcelona ne može zamisliti budućnost bez Messija te mu je ponudio produljenje ugovora na još dvije godine - rečeno je u emisiji "90 minutes" na Fox Sportsu.

U svakom slučaju argentinski nogometni majstor prošlog je tjedna poručio kako želi napustiti klub pozivajući se na ugovornu klauzulu, koja mu dozvoljava da ode bez odštete krajem sezone. Međutim, Barcelona, koju je podržalo i vodstvo La Lige, tvrdi da je klauzula istekla u lipnju i da ugovor važi do 2021. godine, osim ako drugi klub ne plati njegovu otkupnu klauzulu za koju se nagađa kako iznosi čak 700 milijuna eura.

Messijevi izaslanici smatraju da klauzula, koja mu dozvoljava da ode bez odštete, a trajala je do 10. lipnja, još vrijedi jer prvenstvo nije završilo po rasporedu zbog pandemije.

Bartomeu je, međutim, precizirao da Barcelona i dalje smatra Messija "središnjom točkom njegova projekta" istaknuvši kako mu nude nastavak suradnje do 2023.

Španjolski mediji navode kako je cijeli dan obilježilo iščekivanje susreta tate Messija i Bartomeua. Gotovo je izgledalo kao da je stigao šef države. Prije sastanka s čelnicima kluba, Messijev otac je proveo šest sati u uredima Zaklade Leo Messi razgovarajući s odvjetnicima, uz kraću pauzu za ručak sa svojim drugim sinom Rodrigom.

U međuvremenu brojni engleski mediji navode kako je Manchester City spreman platiti Messiju nevjerojatnih 700 milijuna eura za petogodišnji ugovor pri čemu bi prve tri sezone odradio u Manchester Cityju, a iduće dvije u redovima New York Cityja koji je u rukama istog vlasnika.