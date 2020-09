Tko je čovjek koji je hladno 'otpilio' Hrvata? Dirnuo je u osinje gnijezdo

Barcelona je opet na prekretnici, kao 2003., 1988. i 1971. Čovjek koji je podigao blaugrane do svjetskog vrha sprema se otići zbog potpunog razilaženja s upravom, a drugi, koji je donio klubu prvu europsku krunu, vraća se na poprište najveće slave da provede ponovnu izgradnju velike momčadi.

Barca voli Nizozemce

Ronald Koeman, najkorisniji Barcelonin stranac prošlog vijeka, preuzima svlačionicu u kritičnom trenutku nakon najtežeg europskog poraza i prve bestrofejne sezone u 12 godina. Sve uoči odlaska Lea Messija, najvećeg igrača i zaštitnog znaka katalonskog kluba.

Najbolji strijelac među braničima s 253 gola za klubove i reprezentaciju, jedini čovjek koji je igrao i trenirao veliku trojku Ajax, PSV i Feyenoord, 57-godišnji Koeman napustio je izborničko mjesto u nizozemskoj reprezentaciji i skočio u grotlo Nou Campa kao zamjena “grobaru” Quiqueu Setiénu. Messi i predsjednik Josép Maria Bartomeu već su mu u prvim danima zagorčali život, no Nizozemci tradicionalno postižu velike rezultate s Barcelonom. Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal i Frank Rijkaard stupali su na dužnost u burnim razdobljima, no osvojili su najmanje po jedno prvenstvo, a neki od njih i mnogo više. No zbog predstojećeg rata između Messija i kluba oko tumačenja ugovora novi trener još dugo neće znati sastav svlačionice na početku obeshrabrujuće teške misije.

Prije nego što je Messi uzdrmao temelje Camp Noua, Koeman je obznanio četvorici važnih igrača da s njima ne računa – Ivanu Rakitiću, Arturu Vidalu, Samuelu Umtitiju i Luisu Suárezu. Nizozemac je poznat po neuvijenom izražavanju i nemilosrdnom odstranjivanju onih koji se ne uklapaju u njegovu viziju tako da je mogućnost njegova predomišljanja isključena. No stavljanjem urugvajskog pucača na transfernu listu legendarni je libero dirnuo u osinje gnijezdo. Messijevi su najbolji nogometni prijatelji Neymar, kojeg klub nije uspio vratiti iz PSG-a, i Suárez, koji je gurnut prema izlaznim vratima. Ta je trenerova odluka vjerojatno odredila i Messijevu.

Glavne Koemanove referencije za trenerski posao na Nou Campu njegov su neugasli status navijačkog idola i dugi igrački staž pod Cruyffovom palicom, počevši od Ajaxa, s kojim se okitio državnim naslovom 1985. Potom je s PSV-om triput bio nizozemski i jednom europski prvak, da bi se 1989. opet udružio s Cruyffom, koji se primio izazova stvaranja pobjedničke Barcelone nakon duboke krize.

Bez Koemana na mjestu libera ne bi bilo ni “Dream Teama”, koji je uključivao Andonija Zubizarretu, Joséa Mariju Bakera, Michaela Laudrupa, Hrista Stoičkova i izvjesnog Pepa Guardiolu. Ta je momčad osvojila Kraljev kup protiv Reala, četiri uzastopna prvenstva i prvi Kup prvaka 1992. protiv Sampdorije u Londonu, gdje je Koeman postigao pobjednički gol iz klasičnog slobodnjaka u 116. minuti. Ponešto tromiji nego u najboljim danima, 1995. se vratio kući i odslužio još dvije sezone u Feyenoordu.

Slavan kao jedan od samo petorice Europljana koji su 1988. osvojili državno prvenstvo, kup, Kup prvaka i Euro, Koeman se odmah predstavio kao obećavajući trener. Osvojio je dva prvenstva, kup i superkup s Ajaxom, još jedno prvenstvo s PSV-om, Kraljev kup s Valencijom i nekoliko sporednih trofeja za kormilom Benfice i AZ-a. U novije je vrijeme radio u engleskom nogometu, uspješno u Southamptonu i nešto manje u Evertonu. Od 2018. pronašao je zlatnu žilu na klupi reprezentacije, postigavši nekoliko sjajnih pobjeda u kvalifikacijama za odgođeni Euro i na putu do prošlogodišnjeg finala Lige nacija.

Od pojačanja, u pomalo iracionalnoj operaciji izvedenoj u Setiénovo vrijeme, 31-godišnji Miralem Pjanić došao je iz Juventusa za 24-godišnjeg Arthura Mela. Prva je Koemanova meta Lautaro Martínez kao zamjena za Suáreza, no Interov bi Argentinac mogao biti prekrupan financijski zalogaj ako Messi napusti klub za nula kuna. Jednako skupa druga opcija zove se Gabriel Jesus iz Manchester Cityja, dok su u pričuvi Lyonov Memphis Depay i Valencijin Maxi Gómez. Donny van de Beek, efikasni ofenzivni vezni, na Koemanovu je nišanu kao novi Rakitić ili Vidal, a zahvaljujući dobrim odnosima Ajaxa i Barcelone vjerojatno ne bi ispao preskup. U potrazi za desnim bekom Barça bi također zagrabila u Ajaxovu svlačionicu i uzela Sergina Desta. Za razliku od Ernesta Valverdea, Koeman vjeruje da može iskoristiti Philippea Coutinha, kojemu istječe posudba u Bayernu, i Ousmanea Dembéléa, koji se (valjda) bliži oporavku od pete ozljede pretrpljene od dolaska iz Dortmunda. Katalonci su donedavna kanili prodati obojicu, no trenerskom smjenom taj plan dolazi u pitanje.

Voli uvoditi mlade igrače

Nakon tri trenera koja su rijetko gledala prema proslavljenoj i odnedavna zapostavljenoj klupskoj školi La Masiji, Koeman će jamačno donijeti dašak svježeg zraka. Domaći momci Ansu Fati, Riqui Puig, Ronald Araujo, Carles Aleña i pridošlice Pedri iz Las Palmasa i Francisco Trincão iz Brage dobit će prilike u idućoj eri. Gdjegod je trenirao, Nizozemac je posezao za mladima i uvodio ih u prvu momčad. Tako je vodeći Ajax između 2001. i 2005. promovirao mlade lavove Wesleyja Sneijdera, Raphaela van der Vaarta i Zlatana Ibrahimovića. Katalonci vjeruju da Koeman kao Cruyffov učenik, Guardiolin suigrač i bivša perjanica kluba razumije Barceloninu bit.

Za razliku od autsajdera Setiéna, imat će dosta kredita ako prvih mjeseci bude šepao. Međutim, kaos koji vlada u katalonskom divu mogao bi sve poremetiti. Jedan od kandidata na predsjedničkim izborima predviđenim za ožujak iduće godine, Victor Font, najavio je da će u slučaju pobjede smijeniti Koemana makar ovaj osvojio trostruku krunu! Naime, Fontov je izborni adut drugi velikan, Xavi Hernández.