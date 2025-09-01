Izbornik Olić Večernjaku otkrio plan za Euro: 'Tako ćemo loviti vrh skupine'

Novi je ciklus pred hrvatskom nogometnom U-21 reprezentacijom. Jučer su se u pozitivnom raspoloženju u Zagrebu okupila 24 reprezentativca koje će izbornik Ivica Olić voditi u prvom kvalifikacijskom dvoboju za Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Albaniji i Srbiji. A u prvom kolu kvalifikacija mali vatreni će 9. rujna gostovati na vrućem gostovanju u Trabzonu kod reprezentacije Turske. S izbornikom Olićem razgovarali smo o tom dvoboju, ali i nekim drugim temama vezanim za našu U-21 vrstu.

Najvažnije je da nema ozljeda

- Imali smo priliku da se u zadnja dva prijateljska ciklusa upoznamo i uigramo nešto. Ti ciklusi u trećem i šestom mjesecu su nam donijeli puno dobrih stvari i tu smo vidjeli na koje igrače možemo računati. S obzirom na to da je tek nedavno nova sezona počela, uvijek neki novi igrači iskoče u prvi plan s obzirom na situacije u klubovima. Zadovoljan sam s igračima koji su ovdje. Najvažnije je da se od objave popisa prije dva tjedna pa do danas nitko nije ozlijedio, svi su tu, i to je ono što me raduje.

Kvalifikacijska skupina 8 će donijeti dosta zahtjevnih izazova za Olića i njegove igrače.

- Imamo skupinu s dosta izjednačenih reprezentacija; mi, Turska, Mađarska, Ukrajina. Jedino Litvu možda možemo staviti kao reprezentaciju koja neće konkurirati za prvo ili drugo mjesto. Imamo tjedan dana da se pripremimo za Tursku, čak šest treninga što je san svakog trenera koji vodi reprezentacije. Pratili smo i gledali Turke. Vjerojatno oni o nama sve znaju, a i mi o njima. Sigurno će biti jedna vruća atmosfera, dobio sam i informacije iz Turske da će biti dosta gledatelja. Dečki će se na dobrom stadionu i u dobroj atmosferi imati priliku pokazati. Turci imaju jako zanimljiv bazen igrača, puno ih igra po njemačkim ligama, prvoj, drugoj i trećoj. Kod njih je značajno da tehnički jako dobro igraju, oni baš žele igrati i imaju igrače koji to mogu.

Hrvatska je u posljednje vrijeme 'regrutirala' dosta igrača iz dijaspore. U recentnom periodu za Hrvatsku su počeli igrati vratar Anthony Pavlešić, desni bek Theo Barišić, a i Leon Grgić za kojeg je HNS nedavno objavio da će umjesto Austrije ipak predstavljati Hrvatsku.

- Svi ti dečki iz inozemstva su šlag na tortu ovog kadra s kojim započinjemo novi ciklus. Anthonyja Pavlešića znam preko mojeg prijatelja, bivšeg češkog vratara Jaroslava Drobnyja koji već godinama radi kao trener u mlađim uzrastima Bayerna. Nije ga bilo teško nagovoriti da igra za Hrvatsku, iako je već prije nastupao za Australiju. O Theu Barišiću smo jako malo znali, i ja i ljudi iz Saveza. Prateći Lyon sam vidio da je bio na klupi prve ekipe, i to mi je bilo zanimljivo. Nazvao sam Duju Ćaletu-Cara koji je tada igrao u Lyonu i raspitao se za Thea, a Duje mi je rekao sve najbolje o njemu. Nakon toga se nije bio problem dogovoriti s njim, jako sam sretan što smo njime pokrili tu deficitarnu poziciju desnog beka. Leon je bio velika želja Ralfa Rangnicka i Austrije, u njemu su vidjeli i gradili budućnost. Međutim, i on i njegova obitelj su rekli da je njihova želja igranje za Hrvatsku. Znali smo da će biti određenih pritisaka iz Austrije, ali vrlo brzo se i to riješilo, u dva-tri dana. Leon Grgić je s nama, i to nam je jako drago.

Više ću pratiti HSV

Dosta je Olićevih igrača ovog ljeta promijenilo klubove, a među najzanimljivijima je odlazak talentiranog stopera Luke Vuškovića iz Tottenham na posudbu u HSV, klub u kojem je i sam Olić igrao.

- Tu sam najviše i pratio cijelu situaciju i dosta bio upoznat s tim, budući da sam s HSV-om povezan dugo godina i da na kraju krajeva tamo i živim. Luka je dugo bio želja Hamburga, a i on je od prvog dana htio ići tamo. Bilo je tu dosta problema što se tiče Tottenhama, pa nije bilo idealno za njega što je prešao u HSV u zadnjim danima prijelaznog roka. Siguran sam da će se vrlo brzo tamo uklopiti i nametnuti u ekipi. Naravno, pratit ću HSV ove sezone više nego inače - rekao je Olić, pa na kraju dodao:

- Sa svim reprezentacijama u ovoj skupini Hrvatska može igrati, i dominirati. Nije to kao prošle godine, kad smo imali Portugal, Njemačku i Francusku, ekipe koje su u U-21 nogometu jednostavno dominantne. Protiv Turske idemo na pobjedu, i idemo loviti vrh skupine.