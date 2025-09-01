Dalić uskoro izlazi pred novinare. Hoće li dati odgovor kojeg čeka cijela Hrvatska?

Hrvatski nogometni reprezentativci okupljaju se u ponedjeljak u Zagrebu i počinju pripreme za dvije kvalifikacijske utakmice protiv suparnika s kojima se nikada još nisu sastali: 5. rujna gostuju u Torshavnu na Farskim Otocima, a 8. rujna dočekuju Crnu Goru u Zagrebu. Pobijedi li Hrvatska u obje utakmice, fešta će biti dvostruka; i zbog bodovnog ulova, i zbog Modrićeva četrdesetog rođendana – 9. rujna. Nikada nijedan hrvatski nogometaš nije slavio četrdesetu kao reprezentativac, dapače takvu je prigodu do sada imao samo jedan izbornik, Slaven Bilić, koji je selekciju 2006. preuzeo kao 38-godišnjak.

Reprezentativci će u 18 sati trenirati na Maksimiru, a izbornik Dalić uoči okupljanja igrača u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Na njoj će objasniti svoju odluku vezanu za Luku Sučića te nagovijestiti kako nadomjestiti oporavljenike Matea Kovačića i Joška Gvardiola.

U najnovijim okolnostima stručni stožer i nema velikih dvojbi oko sastavljanja momčadi. Prema onome kako je selekcija izgledala u prve dvije utakmice s Gibraltarom (7:0) i Češkom (5:1), ali i po aktualnoj formi, prvih 11 trebalo bi izgledati ovako: Livaković – Juranović, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić – Modrić, P. Sučić – Kramarić, Mario Pašalić, Perišić – Budimir.

U konkurenciji su još Ivušić, Kotarski, Pongračić, Erlić, Sosa, Majer, Baturina, Jakić, Moro, Fruk, Marco Pašalić i Ivanović.

U skupini L trenutačno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Podsjetimo, samo prvoplasirana selekcija u skupini ostvarit će izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.