Otkrivamo što će biti s Lukom Sučićem i je li ga Zlatko Dalić otpisao iz reprezentacije

Kako jedna tzv. odgojna mjera, kakvih ima u svakoj, pa i najskladnijoj obitelji, može prerasti u slučaj, čak aferu – pokazuje nam primjer nepozivanja u nogometnu reprezentaciju vezista Real Sociedada Luke Sučića.

A ovdje ni slučaja, ni afere – ni u tragovima. U pitanju je doista samo jasna izbornikova poruka igraču, pa i budućim vatrenima u svim uzrasnim kategorijama, kako se kućni red i kult reprezentacije mora poštivati, koliko god se on nekome ne svidio ili nekome izvana ne činio primjerenim. Ta pravila ponašanja, koja su pridonijela homogeniziranju momčadi, na snazi su otkad je Zlatko Dalić izbornik, i ni prema kome tu neće biti popusta.

Za podsjetnik i za primjer reprezentativcima: izbornik Zlatko Dalić 1. lipnja 2022. godine u Livnu je pokopao oca, a već sljedeći dan bio je na treningu reprezentacije u Osijeku, a 3. lipnja 2022. vodio utakmicu protiv Austrije u Ligi nacija. Nije trebao, niti se od njega to tražilo – sam je tako odlučio.

Nekako istodobno sa spomenutim događajem Duje Ćaleta-Car napustio je reprezentaciju i otišao na unaprijed dogovoreno vjenčanje, svoje, ne sestrino, u Dubrovnik. Svjestan posljedica koje će to imati – da ga neko vrijeme neće biti u reprezentaciji, da će propustiti Svjetsko prvenstvo u Kataru – donio je takvu odluku. Naglasak je na – neko vrijeme. I, evo, šibenski div Duje danas je standardan i nezamjenjiv reprezentativac.

Sjetimo se i kako je Marko Livaja u lipnju 2023. godine naprasno napustio selekciju nakon incidenta na Rujevici, pa ni njega neko vrijeme nije bilo među reprezentativcima, a izbornik Dalić, svjestan Markovih kvaliteta, bio je spreman ponovno ga pozvati pod zastavu ove godine.

Luka Sučić, 22-godišnjak izvanserijske darovitosti, naravno nije otpisan iz reprezentacije. Njegov propust nije takve naravi da bi ga se drastično kažnjavalo, osim ako njegovi daljnji postupci ne budu iz sfere neoprostivog, kao što je to svojedobno nepromišljeno učinio Ante Rebić.

Koji je onda scenarij oko Sučića? Nakon što mladić procesuira cijelu situaciju, a sigurno je to već učinio, pa onda i razgovara s izbornikom i prihvati njegovu argumentaciju oko cijele situacije, možda i s kapetanom Modrićem, očekuje se da Luka do kraja godine ponovno participira u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska, naime, nema takav privilegiji da se može olako odreći takvog, klasnog nogometaša, igrača koji je već odavno dokazao da može biti nova pokretačka snaga vatrenih, uz Gvardiola, Baturinu, Petra Sučića... U odnosu na Martina i Petra, Luka je već bio sudionik Svjetskog prvenstva, pa iako 2022. nije odigrao ni minutu u Kataru, iskustvo provedeno u reprezentaciji u tim specifičnim uvjetima za njega je i te kako bilo dragocjeno.

E sad, bude li eventualno postojao ograničavajući faktor oko Sučićeva ponovnog igranja za vatrene, on neće imati veze sa sestrinim vjenčanjem, nego s – Lukinom minutažom u klubu. A ona u prva tri kola španjolskog prvenstva iznosi samo 68 minuta: protiv Valencije (1:1) nula minuta, protiv Espanyola (2:2) 56 te protiv Ovieda (0:1) samo 12 minuta na travnjaku. Majstor Luka u prošloj sezoni iskazivao je potencijal čak i za veći klub od Real Sociedada, imao je prosječnu ocjenu vrlo solidnih 6.89 (izvor: Sofascore), pa i tržišnu vrijednost od 18 milijuna eura. Danas je Luka tek 20. u poretku najbolje ocijenjenih igrača Real Sociedada, a tržišna vrijednost mu je 15 milijuna eura.

Svi ovi faktori naravno ne dovode u sumnju: Luki Sučiću mjesto je u reprezentaciji! Zna to i Zlatko Dalić, a izbornik nije zlopamtilo...