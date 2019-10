Izbornik će pratite nastupe Hrvata u NBA ligi, jer želi jaku reprezentaciju

U noći s utorka na srijedu (22. listopada) započinje 74. sezona NBA lige, opet s rekordnih sedam hrvatskih košarkaša. Sa samo dvojicom u klubovima slabije Istočne konferencije (Bender, Žižić) i čak petoricom na jačem Zapadu (Zubac, Bogdanović, Šarić, Hezonja, Šamanić).

Imali smo mi sedmoricu i u sezoni 2016./2017., ali taj sedmi bio je Duje Dukan koji je odigrao samo jednu utakmicu za Sacramento Kingse, i to onu posljednju u sezoni.

Nastupe NBA Hrvata, a on će ih i posjetiti, pomno će pratiti hrvatski izbornik Veljko Mršić koji će zacijelo htjeti okupiti najjaču nacionalnu vrstu za potrebe što kompetitivnijeg nastupa na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre.

Zubac i Bender k naslovu?

A budući da će se predolimpijski turniri igrati krajem lipnja (posljednja moguća utakmica finala je 21. lipnja), Mršić “mora” priželjkivati da nitko od naših NBA igrača ne igra veliki finale jer to bi značilo da mu taj ili ti igrači ne bi bili dostupni ili bi došli premoreni. A tri hrvatska košarkaša igraju u sastavima koji imaju kapacitet dosezanja NBA finala, a to su LA Clippers (Ivica Zubac), Utah Jazz (Bojan Bogdanović) i Milwaukee Bucks (Dragan Bender).

A to je na jedan način i šteta za reprezentaciju jer među spomenutima su dvojica igrača (Zubac, Bogdanović) koji su, uz Šarića, i najodaniji nacionalnim bojama. Po lasvegaškim kladioničarima, prvi favoriti za osvajanje naslova su LA Lakersi s LeBronom Jamesom i Anthonyjem Davisom, drugi su Zupčevi Clippersi, a treći Benderovi Bucksi. Inače, posljednji Hrvat s NBA prstenom bio je Toni Kukoč (1998.).

I dok se na Istoku može očekivati borba za vrh između Bucksa i Sixersa (sa Simmonsom, Embiidom i Horfordom), na Zapadu bi konkurencija trebala biti puno jača. Osim već spomenutih Lakersa, Clippersa, Rocketsa i Jazza, nemoguće je zaobići Warriorse, koji jesu ostali bez Duranta, ali i dalje imaju Stephena Curryja i (zasad ozlijeđenog) Klaya Thompsona.

Osim toga, tu su i Nuggetsi Nikole Jokića, a nikako se ne smije zanemariti ni najskuplja momčad lige (149,5 milijuna USD) Portland s Lillardom i McCollumom koji će, kada se od ozljede oporavi Nurkić, biti vrlo konkurentni.

Po nekim NBA analitičarima ovo bi mogla biti vrlo izjednačena bitka za naslov jer sastave za takvo što ima osam momčadi: Sixers, Bucks, Clippers, Jazz, Lakers, Nuggets, Rockets i Warriors, a možda i Blazersi.

Od Hrvata, najveća minutažu trebali bi imati Bogdanović i Šarić. I dok je za Darija (25, 208 cm) četvorka prirodna pozicija, Bogdanovića (30, 203 cm) moglo bi dopasti da u vrijeme takozvane “small ball” košarke igra na mjestu lažne četvorke. Jer, pišu novinari koji prate Utah Jazz, Bogdanović ima dovoljno snažno tijelo da može braniti suparničke krilne-centre, a i dovoljno je snalažljiv u reketu, u igri leđima košu, da to i napadački koristi.

Osim toga, sa svojim šuterskim rangom Bojan bi trebao rastvarati reket pa bi bekovi Conley i Mitchell imali više prostora za prodore do samog koša.

Starter u svojoj momčadi trebao bi biti i Dario Šarić koji je ovo ljeto radio na svom šutu za tricu, no Šibenčanina bi trebalo biti dosta i u statističkim kolonama skokova i asistencija. Uostalom, Dario je jedan od samo četiri krilna-centra koji su u posljednjih 15 godina u svoje prve tri sezone imali najmanje 500 asistencija. Nakon što je prve tri sezone proveo u Philadelphiji i, vrlo hladnoj, Minnesoti, Šarić je po dolasku u vrlo sunčanu Arizonu kazao da je “konačno pronašao svoje mjesto pod suncem”.

Hezonja oduševio Portland

Treći Hrvat po minutaži mogao bi biti Ivica Zubac (22, 216 cm). On u Clippersima neće biti starter, ali će ulaziti umjesto Harella i trebao bi predstavljati čuvara reketa. Uostalom, u društvu NBA centara koji su branili svoj obruč barem 50 puta, na listi onih koji su primili najmanje koševa Zubac je drugi, baš kao i na listi igrača koji su protivničke centre prisilili na što lošiji postotak šuta. No, Zubac je ovo ljeto radio na svom vanjskom šutu i tricama, a skidao je i kilograme pa bi mogao biti puno bolji napadač no dosad.

Kroničari Portlanda nazvali su Marija Hezonju (24, 203 cm) “X faktorom”. Ovaj Dubrovčanin bio je peti pick drafta i trenutačno je u sastavu najviše rangirani Blazers na draftu, a i najugodnije je iznenađenje predsezone. U pet predsezonskih utakmica knjižio je 10,9 koševa, 4,8 skokova i 3,6 asistencija što je jako velika produktivnost za nekoga tko je pristao na minimalac. Ono čime je već oduševio navijače Blazersa jest iznimna energija, a Mario jest energičan igrač.

Premda nema zajamčeni ugovor, po onome što je odigrao u predsezoni (10,4 koša, šut za tricu 53 posto, 4,8 skokova, 2 asistencije), Bucksi bi Dragana Bendera (22, 216 cm) trebali zadržati, a njegova minutaža mogla bi ovisiti o tome koliko će biti zdrava centarska braća Lopez, odnosno šuterska četvorka İlyasova.

Koristeći ozljede Clevelandovih startera (Thompson, Love), Ante Žižić (22, 211 cm) prošle je sezone znao imati statistički upečatljivih nastupa, no nije on još ni blizu statusu startnog centra. Štoviše, čini se da će se s izvjesnim Johnom Hensonom (211 cm, raspon ruku 229 cm) voditi veliku bitku za ulogu prve centarske zamjene, a ta će borba biti tim nepovoljnija za Žižu jer će zbog plantarnog fascitisa pauzirati oko mjesec dana.

Najmanje minuta od svih Hrvata smiješi se najmlađem od njih, tek draftiranom Luki Šamaniću (19) kojeg su Spursi ovo ljeto omišićavili, no on je spreman za igranje s dvosmjernim ugovorom za podružnicu Spursa u Austinu, a po potrebi i za prvu momčad San Antonija. Ono što krasi Luku jest iznimna pokretljivost za tako visokog igrača (211 cm) pa u obrani može preuzimati i bekove što se u NBA ligi jako cijeni jer sve ionako kreće iz obrane.