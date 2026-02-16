Najveća prevara u povijesti: Godinama su na isti način šokirali zemlju

U svijetu bejzbola, krađa znakova je vještina stara gotovo kao i sama igra. Sposobnost igrača na drugoj bazi da "pročita" tajnu komunikaciju između protivničkog hvatača i bacača te je diskretno prenese svom udaraču oduvijek se smatrala dijelom taktičkog nadmudrivanja, gotovo umjetničkom formom na rubu pravila. Međutim, postoji crvena linija koju se nitko nije usudio prijeći na tako sustavan način: korištenje tehnologije. Houston Astrosi ne samo da su je prešli, već su oko nje izgradili čitavu operaciju koja je godinama potkopavala temelje sporta, a sve je kulminiralo osvajanjem World Series titule 2017. godine, uspjeha koji će zauvijek nositi zvjezdicu srama.

Zid šutnje koji je okruživao najmračniju tajnu bejzbola srušio se u studenom 2019. godine. Tada su novinari Ken Rosenthal i Evan Drellich za portal The Athletic objavili eksplozivnu priču utemeljenu na svjedočanstvu bivšeg bacača Astrosa, Mikea Fiersa. On je bio prvi igrač koji je javno progovorio, prekršivši nepisani "svlačionički kod" i otkrivši detalje sheme koja je šokirala sportski svijet. Fiers, koji je s Astrosima osvojio prsten prvaka 2017., opisao je kako je momčad koristila kameru postavljenu u središnjem dijelu vanjskog polja (center field) kako bi snimala signale protivničkih hvatača. Taj je čin pokrenuo lavinu koja je razotkrila razmjere prijevare i dovela do jedne od najtemeljitijih istraga u povijesti profesionalnog sporta.

Mehanizam prijevare bio je istovremeno genijalan u svojoj jednostavnosti i šokantan u svojoj drskosti. Snimka kamere prenosila se u stvarnom vremenu na monitor skriven u tunelu koji je vodio od klupe za igrače do svlačionice. Tamo bi jedan od igrača ili članova osoblja dešifrirao signale i obavijestio udarača na palici o vrsti loptice koja slijedi. Komunikacija? Glasno lupanje po metalnoj kanti za smeće. Jedan ili dva udarca obično su značili da dolazi "breaking ball" ili "off-speed" bacanje, odnosno loptica s promjenom smjera ili brzine. Ako udaraca nije bilo, udarač je znao da može očekivati brzu, ravnu lopticu, takozvani "fastball". Prednost koju su time stjecali bila je astronomska; znati što dolazi u sportu gdje djelići sekunde odlučuju o uspjehu bilo je ravno igranju s označenim kartama.

Istraga je otkrila da je sve počelo još 2016. godine prezentacijom internog programa nazvanog "Codebreaker", koji je generalnom menadžeru Jeffu Luhnowu predstavio mladi stažist. Radilo se o aplikaciji koja je pomoću algoritma dekodirala signale. Unutar kluba, ova se praksa nazivala "mračnim vještinama" (dark arts). Glavni pokretači na terenu bili su pomoćni trener Alex Cora, koji je smatran jednim od mozgova operacije, te iskusni igrač Carlos Beltrán, čiji je autoritet bio ključan da se sustav prihvati među ostalim igračima. Menadžer A.J. Hinch znao je za sve, ali nije učinio ništa da to zaustavi, iako je u naletima frustracije navodno u dva navrata razbio monitore.

Nakon višemjesečne istrage, povjerenik MLB-a Rob Manfred u siječnju 2020. objavio je izvješće koje je potvrdilo sve navode. Kazne su bile najoštrije u povijesti lige. Menadžer Hinch i generalni menadžer Luhnow suspendirani su na godinu dana, nakon čega ih je vlasnik kluba Jim Crane odmah otpustio. Klub je kažnjen s maksimalnih pet milijuna dolara i oduzeti su mu izbori u prvoj i drugoj rundi drafta za 2020. i 2021. godinu. Međutim, dogodilo se nešto što je izazvalo najveći bijes javnosti i igrača diljem lige: nitko od igrača koji su aktivno sudjelovali u varanju i od njega imali koristi nije kažnjen. MLB im je ponudio imunitet u zamjenu za potpuno svjedočenje. Još kontroverznija bila je odluka da se Astrosima ne oduzme naslov prvaka iz 2017. godine, koji su, kako je istraga dokazala, osvojili varanjem. Manfred je tu odluku branio kao "nepraktičnu", a trofej je jednom prilikom nazvao "samo komadom metala".

Reakcije iz svijeta bejzbola bile su žestoke. Najbolji igrač današnjice, Mike Trout, izjavio je da je "izgubio poštovanje prema nekim dečkima", dok je zvijezda New York Yankeesa, Aaron Judge, čijoj je momčadi Altuve ukrao MVP nagradu 2017., rekao da titula Astrosa za njega "nema nikakvu vrijednost". Mnogi su igrači otvoreno govorili da su sumnjali u Astrosov uspjeh i da je njihova prijevara bila javna tajna u ligi. Igrači momčadi poput Los Angeles Dodgersa, koje su Astrosi porazili u finalu 2017., osjećali su se opljačkano. Skandal je stvorio dubok jaz i nepovjerenje među igračima, a Astrosi su postali najomraženija momčad u Americi. Svako njihovo gostovanje pretvorilo se u takozvanu "turneju srama", gdje su ih navijači dočekivali zvižducima, transparentima i glasnim lupanjem po kantama za smeće.

Posljedice skandala osjećaju se i danas. Kako bi spriječio buduće slične pokušaje, MLB je uveo strože kontrole pristupa video sobama i implementirao PitchCom, elektronički sustav koji omogućuje hvataču i bacaču izravnu komunikaciju bez vidljivih znakova.