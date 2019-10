Prognoze govore – Zupčevi Clippersi i Benderovi Bucksi igrat će finale

Već je tradicija da uoči početka svake sezone NBA.com anketira generalne menadžere svih 30 klubova.

Svaki od njih odgovorio je na 50 pitanja, a ovom je prilikom njihova većinska prognoza da će prvaci, prvi put, biti LA Clippersi, momčad koja u svom pogonu ima Kawhija Leonarda, Paula Georgea, Lou Williamsa.... ali i našeg Ivicu Zupca.

Ta prednost dana je Clippersima jer, kažu GM-ovi, imaju najboljeg obrambenog igrača lige Leonarda (45 %) i dvojicu najboljih defenzivaca na perimetru (Leonard 59 %, George 21%).

Grk će opet dominirati

Čak 46 posto GM-ova misli da će prvaci biti Clippersi, a njih 36 posto uvjereno je da najbolje izglede za to imaju Benderovi Milwaukee Bucksi. U naslov LeBronovih i Davisovih LA Lakersa vjeruje samo 11 posto ispitanih. No, prošle je sezone čak 87 posto GM-ova vjerovalo da će prvacima biti Golden State Warriorsi pa se to ipak nije dogodilo jer su ih prorijedile ozljede.

Znatno veća razlika bila je u glasovanju za najkorisnijeg igrača sezone (MVP), a preko 50 posto GM-ova (52) vjeruje da će to opet biti Giannis Antetokounmpo (Bucks). Na drugom mjestu su, ia po 10 posto, Stephen Curry (Warrios), Anthony Davis (Lakers) i Kawhi Leonard (Clippers), a peti je, sa sedam posto glasova, Nikola Jokić (Denver) koji je pak dobio najviše glasova (48 posto) u odgovoru na pitanje “tko je najbolji centar u NBA ligi”.

Grk Antetokounmpo je dobio najviše glasova i kao igrač kojeg bi prvog uzeli kada bi gradili momčad od nule (86 posto), kao najbolji internacionalac (79 posto) i najbolji krilni-centar (59 posto).

Šefovi NBA klubova prilično su uvjereni i oko pitanja novaka godine pa su Zionu Williamsonu (New Orleans Pelicans), u tom izboru, dali 68 posto svojih glasova, a za istog igrača vjeruju i da će za pet godina biti najbolji igrač iz klase 2019. Bez da je nastupio iti u jednoj službenoj utakmici NBA lige, od 41 posto GM-ova, Williamson je imenovan kao najatletičniji igrač cijele lige.

Bojan drugi na listi

Braniča Sacramenta De’Arona Foxa glavni i odgovorni dužnosnici klubova procijenili su kao igrača koji će imati “breakout” sezonu. Doduše, tu je konkurencija rasuta pa je Fox dobio samo 19 posto glasova ispred Jarena Jacksona Jr (Memphis, 11 posto) i Jaysona Tatuma (Boston, 11 posto).

U toj anketi spomenuto je i ime najboljeg našeg košarkaša Bojana Bogdanovića koji je, s 14 posto glasova, drugi na listi najpodcjenjenijih pojačanja iza klupskog suigrača Mikea Conleya (Utah) koji ima 36 posto glasova.

A da je Bojan dobio pametnog suigrača kazuje i podatak da je upravo Conley dobio najviše glasova (26 posto) kao igrač koji bi od svih aktivnih igrača mogao biti najbolji trener.

I dok je Utah Jazz drugi u poretku momčadi s najvrelijim domaćim terenom, trener Bojanove momčadi Quin Snyder dobio je najviše glasova kao strateg s najboljim defenzivnim shemama.

>> Pogledajte nastup seksi plesačica na košarkaškoj utakmici