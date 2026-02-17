Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRIZA NA OPUS ARENI

Jasno je koji bi mogao biti prvi potez nove predsjednice Osijeka, to se nameće samo po sebi...

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
17.02.2026.
u 06:00

Čak je i Sopić u ponedjeljak prijepodne bio spreman na prihvaćanje smjene, svjestan kako samo takva šok-terapija može pozitivno djelovati na momčad

Duboka kriza u kojoj se nalazi NK Osijek rezultirala je u ponedjeljak razrješenjem s funkcija direktora Vlade Čohara i predsjednika Ferenca Szakályja. Klub je dobio novu čelnicu, 29-godišnju Alexandru Végh. Ona iza sebe ima bogatu biografiju. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida. Tečno govori engleski, španjolski koristi na profesionalnoj razini, a poznaje i njemački jezik. Végh je ljeto 2015. provela volontirajući dva mjeseca u sirotištu u Africi.

– Mjesto predsjednika Ferenca Szakályja preuzet će Alexandra Végh, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka. Novoimenovana predsjednica tijekom karijere stekla je sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup. Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezina upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja kluba. U budućnosti će klub posebnu pažnju posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški je cilj NK Osijeka pružanje veće uloge talentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicija na koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan – objavio je Osijek na svojim stranicama.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Istodobno, do ponedjeljka poslijepodne klub nije komunicirao o smjeni trenera Željka Sopića, o čemu se nagađalo odmah nakon utakmice s Hajdukom, u kojoj je Osijek bio glatko poražen s 0:2. Čak je i Sopić u ponedjeljak prijepodne bio spreman na prihvaćanje smjene, svjestan kako samo takva šok-terapija može pozitivno djelovati na momčad. Uza sav svoj trud, energiju i vječitu pozitivu, Željko Sopić u tome nije uspio. Otkriva to njegova katastrofalna statistika otkad je preuzeo Osijek: u 12 utakmica na klupi bijelo-plavih ima samo jednu pobjedu, pet remija i šest poraza. Te brojke čak su slabije i od Rožmanovih, pa se dovođenje novog trenera nameće kao logičan slijed događaja.

Kad je Sopić u pitanju, čini se kako je u posljednjih godinu dana ušao u seriju loših procjena. Naime, Sopić je u ožujku 2025. godine bio prihvatio ponudu poljskog Widzeva, a onda u njemu ostao samo pet mjeseci. Bio je smijenjen nakon što je u 15 utakmica na klupi imao samo pet pobjeda i čak osam poraza. S jedne su strane razumljivi Sopićeva ambicioznost i samopouzdanje, ali nekada stvari treba možda objektivnije sagledavati; da naprosto postoje situacije u kojima je teško očekivati pozitivne pomake. Ova u Osijeku sigurno je jedna od takvih, jer klub već neko vrijeme juri silaznom putanjom očito lišen kompetentnosti u upravljačkoj strukturi, a slijedom toga i u stručnom kadru.

Inače, nije ovo prvi put da Osijeku prvoligaški status visi poput lustera, čak nije prvi put ni u Ligi 10. Podsjetimo na neke od tih situacija; na primjer, u veljači 2014. godine NK Osijek je nakon 22 odigrana kola bio pretposljednji s 15 bodova, pet više od posljednjeplasiranog Hrvatskog dragovoljca. Tada je Osijekova uprava krajem veljače bila smijenila trenera Ivicu Kuleševića i za novog šefa postavila Tomislava Rukavinu, koji u prvih pet utakmica na klupi u prvenstvu i kupu nije uspio nikoga pobijediti.

Tako se Osijek nakon 27 kola našao na posljednjem, 10. mjestu prvoligaške karavane, nakon što je bio poražen 0:2 od glavnog konkurenta Hrvatskog dragovoljca. Tračak nade za bijelo-plave pojavio se tada nakon pobjede nad Dinamom 3:2 u Gradskom vrtu, ali je strepnja ipak trajala sve do posljednjeg kola. Naime, u tom 36. kolu Osijek je uspio sačuvati prvoligaški status, iako je sve do 83. minute bio drugoligaš! Remi s izravnim konkurentom za ostanak Hrvatskim dragovoljcem 1:1 u Gradskom vrtu bio mu je dovoljan zahvaljujući porazu Slaven Belupa na Kantridi. Tako je trener Rukavina postao heroj, jer je s Osijekom zauzeo osmo mjesto.

U sljedećoj je sezoni nakon 20 kola Osijek također bio posljednjeplasiran s 15 bodova, pa je šok-terapija uprave s mjesta prvog trenera otpuhala Tomislava Rukavinu i postavila Ivu Šuška. Rukavina je u 20. kolu s Osijekom bio poražen od Štimčeva Zadra 1:3, pa je Osijek tako postao fenjeraš. U sljedećem je kolu Ivo Šušak kod kuće u Gradskom vrtu svladao Split s 4:0, no bio je to samo koračić prema ostanku u ligi. Jer, borba za njega trajala je do posljednjeg, 36. kola, u kojemu je Osijek kod kuće imao imperativ svladati Slaven Belupo. To se i dogodilo, ali u dramatičnoj završnici u kojoj je Osijeku u 87. minuti bio dosuđen kazneni udarac, a realizirao ga je za konačnih 3:2 Aljoša Vojnović, danas stručni komentator Nove TV. Osijek je tako u posljednjem kolu isplivao na 8. mjesto.
Ključne riječi
nogomet HNL Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!