Jasno je koji bi mogao biti prvi potez nove predsjednice Osijeka, to se nameće samo po sebi...

Duboka kriza u kojoj se nalazi NK Osijek rezultirala je u ponedjeljak razrješenjem s funkcija direktora Vlade Čohara i predsjednika Ferenca Szakályja. Klub je dobio novu čelnicu, 29-godišnju Alexandru Végh. Ona iza sebe ima bogatu biografiju. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida. Tečno govori engleski, španjolski koristi na profesionalnoj razini, a poznaje i njemački jezik. Végh je ljeto 2015. provela volontirajući dva mjeseca u sirotištu u Africi.

– Mjesto predsjednika Ferenca Szakályja preuzet će Alexandra Végh, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka. Novoimenovana predsjednica tijekom karijere stekla je sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup. Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezina upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja kluba. U budućnosti će klub posebnu pažnju posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški je cilj NK Osijeka pružanje veće uloge talentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicija na koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan – objavio je Osijek na svojim stranicama.

Istodobno, do ponedjeljka poslijepodne klub nije komunicirao o smjeni trenera Željka Sopića, o čemu se nagađalo odmah nakon utakmice s Hajdukom, u kojoj je Osijek bio glatko poražen s 0:2. Čak je i Sopić u ponedjeljak prijepodne bio spreman na prihvaćanje smjene, svjestan kako samo takva šok-terapija može pozitivno djelovati na momčad. Uza sav svoj trud, energiju i vječitu pozitivu, Željko Sopić u tome nije uspio. Otkriva to njegova katastrofalna statistika otkad je preuzeo Osijek: u 12 utakmica na klupi bijelo-plavih ima samo jednu pobjedu, pet remija i šest poraza. Te brojke čak su slabije i od Rožmanovih, pa se dovođenje novog trenera nameće kao logičan slijed događaja.

Kad je Sopić u pitanju, čini se kako je u posljednjih godinu dana ušao u seriju loših procjena. Naime, Sopić je u ožujku 2025. godine bio prihvatio ponudu poljskog Widzeva, a onda u njemu ostao samo pet mjeseci. Bio je smijenjen nakon što je u 15 utakmica na klupi imao samo pet pobjeda i čak osam poraza. S jedne su strane razumljivi Sopićeva ambicioznost i samopouzdanje, ali nekada stvari treba možda objektivnije sagledavati; da naprosto postoje situacije u kojima je teško očekivati pozitivne pomake. Ova u Osijeku sigurno je jedna od takvih, jer klub već neko vrijeme juri silaznom putanjom očito lišen kompetentnosti u upravljačkoj strukturi, a slijedom toga i u stručnom kadru.

Inače, nije ovo prvi put da Osijeku prvoligaški status visi poput lustera, čak nije prvi put ni u Ligi 10. Podsjetimo na neke od tih situacija; na primjer, u veljači 2014. godine NK Osijek je nakon 22 odigrana kola bio pretposljednji s 15 bodova, pet više od posljednjeplasiranog Hrvatskog dragovoljca. Tada je Osijekova uprava krajem veljače bila smijenila trenera Ivicu Kuleševića i za novog šefa postavila Tomislava Rukavinu, koji u prvih pet utakmica na klupi u prvenstvu i kupu nije uspio nikoga pobijediti.

Tako se Osijek nakon 27 kola našao na posljednjem, 10. mjestu prvoligaške karavane, nakon što je bio poražen 0:2 od glavnog konkurenta Hrvatskog dragovoljca. Tračak nade za bijelo-plave pojavio se tada nakon pobjede nad Dinamom 3:2 u Gradskom vrtu, ali je strepnja ipak trajala sve do posljednjeg kola. Naime, u tom 36. kolu Osijek je uspio sačuvati prvoligaški status, iako je sve do 83. minute bio drugoligaš! Remi s izravnim konkurentom za ostanak Hrvatskim dragovoljcem 1:1 u Gradskom vrtu bio mu je dovoljan zahvaljujući porazu Slaven Belupa na Kantridi. Tako je trener Rukavina postao heroj, jer je s Osijekom zauzeo osmo mjesto.

U sljedećoj je sezoni nakon 20 kola Osijek također bio posljednjeplasiran s 15 bodova, pa je šok-terapija uprave s mjesta prvog trenera otpuhala Tomislava Rukavinu i postavila Ivu Šuška. Rukavina je u 20. kolu s Osijekom bio poražen od Štimčeva Zadra 1:3, pa je Osijek tako postao fenjeraš. U sljedećem je kolu Ivo Šušak kod kuće u Gradskom vrtu svladao Split s 4:0, no bio je to samo koračić prema ostanku u ligi. Jer, borba za njega trajala je do posljednjeg, 36. kola, u kojemu je Osijek kod kuće imao imperativ svladati Slaven Belupo. To se i dogodilo, ali u dramatičnoj završnici u kojoj je Osijeku u 87. minuti bio dosuđen kazneni udarac, a realizirao ga je za konačnih 3:2 Aljoša Vojnović, danas stručni komentator Nove TV. Osijek je tako u posljednjem kolu isplivao na 8. mjesto.