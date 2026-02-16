Novo pojačanje Hajduka rođak je nekadašnje zvijezde Dinama. Znate li koje?

Dario Marešić (26) dolazi iz Istre u Hajduk kao trofejni nogometaš. Naime, Marešić je 2018. godine nastupio u finalu Austrijskog kupa u dresu Sturma s kojim je pobijedio favorizirani Red Bull Salzburg s 1:0. Ta utakmica igrana je u Klagenfurtu, a u momčadi RB Salzburga nastupio je Duje Ćaleta-Car.

Dario Marešić iz Sturma je 2019. godine bio prodan u francuski Reims za čak tri milijuna eura. Tamo se nije naigrao, pa je sezonu 2021./2022. proveo u LASK-u, a 2022. je došao u Istru; najprije na posudbu, a od 2023. bio je njezin igrač pod ugovorom. Budući da je rođen u Austriji, Dario je nekada bio njezin reprezentativac do 17 godina.

Zanimljivo, Dario Marešić rođak je nekadašnje Dinamove zvijezde s kraja devedesetih Vladimira Petrovića. Obojica vuku porijeklo iz okolice Teslića u BiH; Petrovićevi su iz mjesta Studenci, a Marešićevi iz Slatine. Vladina majka i Darijev otac rodbinski su povezani, a sinovi su im bliski. Vladimir je šef akademije austrijskog kluba Kapfenberga, i s rođakom Darijem nedavno se susreo za boravka u Istri s dječacima iz svog kluba.

- Jako mi je drago što je Dario napravio ovakav iskorak u karijeri. Ne podcjenjujući nikoga, on je igrač koji je prerastao Istru i zavrjeđuje igrati u većem klubu. Hajduku će sigurno biti pojačanje - kazao nam je Vladimir Petrović, i sam nekada sjajan nogometaš.