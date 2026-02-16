Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVI RARITET

Novo pojačanje Hajduka rođak je nekadašnje zvijezde Dinama. Znate li koje?

privatni album
Autor
Tomislav Dasović
16.02.2026.
u 16:27

Obojica vuku porijeklo iz okolice Teslića u BiH; Petrovićevi su iz mjesta Studenci, a Marešićevi iz Slatine. Vladina majka i Darijev otac rodbinski su povezani, a sinovi su im bliski

Dario Marešić (26) dolazi iz Istre u Hajduk kao trofejni nogometaš. Naime, Marešić je 2018. godine nastupio u finalu Austrijskog kupa u dresu Sturma s kojim je pobijedio favorizirani Red Bull Salzburg s 1:0. Ta utakmica igrana je u Klagenfurtu, a u momčadi RB Salzburga nastupio je Duje Ćaleta-Car.

Dario Marešić iz Sturma je 2019. godine bio prodan u francuski Reims za čak tri milijuna eura. Tamo se nije naigrao, pa je sezonu 2021./2022. proveo u LASK-u, a 2022. je došao u Istru; najprije na posudbu, a od 2023. bio je njezin igrač pod ugovorom. Budući da je rođen u Austriji, Dario je nekada bio njezin reprezentativac do 17 godina.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Zanimljivo, Dario Marešić rođak je nekadašnje Dinamove zvijezde s kraja devedesetih Vladimira Petrovića. Obojica vuku porijeklo iz okolice Teslića u BiH; Petrovićevi su iz mjesta Studenci, a Marešićevi iz Slatine. Vladina majka i Darijev otac rodbinski su povezani, a sinovi su im bliski. Vladimir je šef akademije austrijskog kluba Kapfenberga, i s rođakom Darijem nedavno se susreo za boravka u Istri s dječacima iz svog kluba.

- Jako mi je drago što je Dario napravio ovakav iskorak u karijeri. Ne podcjenjujući nikoga, on je igrač koji je prerastao Istru i zavrjeđuje igrati u većem klubu. Hajduku će sigurno biti pojačanje - kazao nam je Vladimir Petrović, i sam nekada sjajan nogometaš. 
Ključne riječi
Pojačanje Hajduk Istra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-15/PXL_REU_130226_146518062.jpg
Premium sadržaj
4
BRILJIRA NA OTOKU

Naš hit trener u Engleskoj za VL: Mi se nigdje ne seciramo kao u Hrvatskoj, uvijek ću reći što mislim

- Ja volim reći da nam je trava uvijek zelenija kod susjeda. No, Bože moj, ja sam isti trener i čovjek kakav sam bio u Hrvatskoj, gdje iza sebe imam određene uspjehe. Naravno da mi laskaju velika očekivanja i Premiership je nekakav sveti gral svakom treneru ili nogometašu. Ali ne mogu se trenutačno zamarati s time. Očekuje nas završna bitka u Championshipu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!