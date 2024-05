Iz Reala objavili: Modrićev suigrač neće nastupiti na finalu Lige prvaka, doživio je veliki peh

Nogometaši madridskog Reala u subotu od 21 sat nastupit će u finalu Lige prvaka, a suparnik na londonskom Wembleyju bit će im dortmundska Borussia. Uoči puta u britansku prijestolnicu iz Reala su objavili da vratar Andrij Lunin neće putovati s momčadi zbog gripe.

Već treći dan ukrajinski čuvar mreže muku muči s povišenom temperaturom i groznicom zbog čega nije trenirao s momčadi. Iako je iz sata u sat sve zdraviji, u Realu ništa neće prepuštati slučaju pa ga zato neće biti u zrakoplovu s ostatkom suigrača. Nije do kraja otklonjena mogućnost da ga se nekako naknadno "prebaci" u London, no to će ostati na odluci trenera Carla Ancelottija.

Inače, Realovi nogometaši u četvrtak putuju u London, a Lunin bi trebao stići dan kasnije ili čak u subotu, na sam dan finala. Ancelotti na raspolaganju ima konačno zdravog Thibauta Courtoisa i rezervu Kepu Arrizabalagu. Lunin je ove sezone sjajno branio za Real dok je Courtois bio ozlijeđen, a prema nekim navodima trebao je braniti i na samom finalu. No, sada to vjerojatno neće biti slučaj.

Lunin je, podsjetimo, svojim bravurama u četvrtfinalu Lige prvaka bio jedan od najzaslužnijih za to što je Real izbacio Manchester City. U raspucavanju je obranio penale našem Mateu Kovačiću i Bernardu Silvi.